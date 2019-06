Comunicazione dei Commissari del Gruppo “Mercatone Uno” in Amministrazione Straordinaria

Comunicazione e web - le pagelle dei politici. Ma nella ‘gara’ social perdono tutti : Tante premesse da fare prima di leggere. La prima: chi sono io per dare i voti ai politici. Sono un buon osservatore, il mio mestiere mi offre un angolo privilegiato; in passato ho lavorato anche per qualcuno di loro ma li seguo soprattutto come cittadino: il giudizio che esprimo è prevalentemente sul loro tipo di Comunicazione, non sui contenuti. Voglio parlare dei leader che si presentano alle elezioni europee democraticamente e hanno il ...