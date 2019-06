Audi Listening Sessions | il talk su Erykah Badu

gqitalia

(Di venerdì 7 giugno 2019) Si è tenuta il 6 maggio, negli spazi di Condé Nast Italia in Piazzale Cadorna a Milano, la prima lecture sonora dellein collaborazione con Vanity Fair. Il format è stato ideato da Club To Club eche ne è parte e co-progettista, ed è spirato alle feste cult create negli anni settanta a New York dal DJ David Mancuso., già partner di VIVA! Festival e di Club To Club, è Title Partner delle, un progetto speciale che va a consolidare una tendenza — quella della formula The— che si sta diffondendo rapidamente in tutto il mondo in club dedicati e prevede lecture sonore aperte al pubblico in compagnia di critici, artisti, giornalisti ed esperti per raccontare, attraverso le conversazioni con personaggi legati all’arte e alla cultura, alcuni dei movimenti musicali che hanno maggiormente influenzato il panorama ...

