Alitalia | svanite tutte le soluzioni | resta l’ultima mossa | un referendum

(Di venerdì 7 giugno 2019) In una situazione di stallo che si protrae da ormai troppo tempo, l’unico mezzo per sbloccare la vicendasembra essere l’appello diretto ai cittadini: decidano loro, con un, se continuare o no a tenere in vita con i soldi pubblici una compagnia in amministrazione straordinaria dal 2017. Non sembra esserci altro mezzo per sapere se l’accanimento terapeutico di tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi vent’anni – e che è costato fin qui 8,6 miliardi di euro – sia apprezzato dai contribuenti. Che potrebbero pure aumentare: l’allungamento dei tempi della cessione fa crescere infatti le preoccupazioni che il danaro per pagare i fornitori, gli stipendi, il carburante, i leasing degli aerei e i servizi aeroportuali finiscano prima che arrivi una nuova proprietà. L’ultimo “aggiornamento” di questa terapia fatta di aiuti di Stato mascherati ...

