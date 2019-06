Sondaggi elettorali Emg | Lega stabile | crescono Pd e M5S

Sondaggi elettorali - la Lega vola al 36 - 5% ma i suoi elettori non vogliono che si separi dal M5S : Secondo l'ultimo Sondaggio politico elettorale, elaborato da SWG, la Lega continua a crescere nelle preferenze degli italiani, arrivando a toccare quota 36,5%. Segue il Partito Democratico con il 23,5%, poi il Movimento 5 Stelle con il 17,5%. Secondo l'indagine il 61% di chi vota Lega pensa che la scelta migliore sia andare avanti a governare con i 5 Stelle.

Sondaggi elettorali e politici - come si fanno gli exit poll per Piepoli : Sondaggi elettorali e politici, come si fanno gli exit poll per Piepoli Ogni volta che si tengono delle elezioni, alla chiusura delle urne, gli istituti demoscopici licenziano uno o più exit poll prima di passare alle proiezioni sui dati reali. Le ultime Europee non si sono sottratte a questo rito. D’altra parte, questo strumento è ormai messo in discussione da più parti: sono davvero attendibili? Sondaggi elettorali: cos’è un exit ...

Sondaggi elettorali europee : Euromedia “Pd ha preso 115 mila voti in meno” : Sondaggi elettorali europee: Euromedia “Pd ha preso 115 mila voti in meno” Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, interviene alla trasmissione della mattinata di La7 L’Aria che Tira per commentare il recente voto per l’Europarlamento. Sondaggi elettorali europee: guardare i voti reali La Ghisleri, innanzitutto, invita a analizzare i numeri relativi ai voti piuttosto che le percentuali, anche se rimangono comunque ...