Roland Garros 2019 | Novak Djokovic soffre un set ma supera agevolmente Zverev Nona

(Di giovedì 6 giugno 2019) Missione compiuta per. Il n.1 del mondo ritorna per la prima volta dal 2016 in semifinale nel, sconfiggendo con il punteggio di 7-6 6-2 6-2 in 2 ore e 12 minuti il tedesco Alexander(n.5 del ranking), confermando le sue eccezionali attitudini sul rosso transalpino. Per Nole si tratta dellasemifinale in questo torneo (il secondo di ogni epoca dietro solo a Nadal a quota 12) e la 35esima negli Slam (secondo alle spalle di Roger Federer con 44). E così ci sarà la sfida contro l’austriaco Dominic Thiem, che ha sconfitto il russo Karen Khachanov, in una sfida dal sapore di rivincita sul red carpet francese, ricordando il successo del 25enne nativo di Wiener Neustadt contronei quarti di finale del 2017. Nel primo set l’avvio di Nole è piuttosto sottotono mentre, contrariamente rispetto a quello che si era visto con ...

