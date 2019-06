Migranti | Avvenire | “Anche la Procura di Palermo indaga su Salvini Verifiche su ostacolo

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 giugno 2019) Ladiha avviato delle indagini sul Matteo. A rivelarlo èscrivendo che i magistrati stanno analizzando i provvedimenti presi dal suo ministero in tema di salvataggi in mare e procedure di sbarco, in particolare riguardo all’ultimo episodio che ha coinvolto la nave della ong Sea Watch, anche se i reati ipotizzati “non sono noti”. La notizia arriva a cinque giorni dalle dichiarazioni dello stesso ministro dell’Interno che, il 1 giugno, dopo il dissequestro della Sea Watch 3 da parte delladi Agrigento, aveva attaccato i magistrati ipotizzando nuove indagini nei suoi confronti: “Continua la politica buonista di alcune procure – aveva dichiarato – Dopo Firenze anche Agrigento. Non mi stupirebbe l’apertura di un procedimento penale a mio carico da parte del Tribunale dei ministri di Catania”. ...

Avvenire_Nei : Migranti soccorsi. Don Mattia Ferrari: «Ora guardateli negli occhi e non dimenticateli» - Avvenire_Nei : Soccorsi nel Mediterraneo. Barcone alla deriva, molti migranti in acqua - Avvenire_Nei : Libia, il video del barcone alla deriva. Per ore nessuna risposta all'Sos -