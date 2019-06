Inclusione | piano di formazione per docenti e personale ATA

scuolainforma

(Di giovedì 6 giugno 2019) Nuove informazioni su sostegno e disabilità riguardanti l’interoscolastico. Il decreto 66/2017 che apporta norme circa la disabilità e l’, prevede un progetto formativo tanto per i, quanto per ilATA. Quanto previsto dal decreto in questione non subirà modifiche da parte del decreto di revisione approvato dal Governo (in via preliminare) lo scorso 20 maggio.: il nuovodiIl decreto 66/2017, in relazione alladelscolastico circa l’, come leggiamo da Orizzonte Scuola: ‘Rinvia alnazionale per ladeitriennio 2016-2019, che discende dal comma 124 della legge n. 107/2015 ed è stato adottato con il DM n. 797/2016’. Come è possibile leggere nel decreto, inin questione prevede le necessarie attività formative in materia. La disabilità ...

