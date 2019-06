GF 16 | Francesca a rischio squalifica per una presunta bestemmia | il web non ha dubbi

GF16 : Francesca De Andrè a rischio squalifica per aver chiamato Mila 'mongoloide' : Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello 16. La settimana appena trascorsa è stata davvero molto movimentata. Al centro della bufera ci è finita Francesca De Andrè: la nipote dell'omonimo cantante non riesce proprio ad andare d'accordo con la coinquilina Mila Suarez. Le due donne si sono già scontrate in precedenza, la situazione è, però, degenerata nel momento in cui è subentrato Gennaro. Quest'ultimo sembrava avere un ...