wired

(Di giovedì 6 giugno 2019) Ladi, potrebbe vedere la luce nelle prossime settimane. The Information sostiene che la moneta digitale del social network di Menlo Park, dovrebbe essere presentata in anteprima al pubblico nel mese di giugno.al momento sta pianificando una campagna che includa bonus per i commercianti che adotteranno laper le transazioni effettuate tramite il social network, la creazione di pseudo-bancomat nel mondo reale dove gli utenti potranno convertire la valuta convenzionale in quella digitale e, addirittura, l’opzione per i dipendenti del progetto di essere pagati con la moneta digitale. Per garantire agli utenti una base di liquidità digitale, ma soprattutto fiducia, negli ultimi mesi il social network ha corteggiato dozzine di istituzioni finanziarie e altre società tecnologiche per convincerle a entrare a far parte di una ...

antocalderone : Facebook è pronto a lanciare la sua criptovaluta, Global Coin - KrAkKa : Sette pezzi nuovi. Stanotte. Tutti insieme. Non sono pronto. #jovabeachpartyep -