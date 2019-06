E' stato arrestato per una rapina il sedicenne ferito durante un furto a Monterotondo

Il vicepresidente della Fifa Ahmad arrestato per corruzione : Il vicepresidente della Fifa, nonchè presidente della Caf (la Confederazione africana) Ahmad Ahmad è stato arrestato a Parigi, alla vigilia della Coppa del Mondo femminile che prende il via domani nella capitale francese. Secondo le informazioni, il dirigente sarebbe indagato per corruzione. “La Fifa non è a conoscenza dei dettagli relativi a questa indagine e […] L'articolo Il vicepresidente della Fifa Ahmad arrestato per corruzione ...

Fifa - numero due arrestato : “Corruzione”. È a capo della Confederazione africana. Chi lo aveva accusato è stato licenziato : Il presidente della Caf, la Confederazione del calcio africano, Ahmad Ahmad, anche vicepresidente della Fifa, è stato arrestato ed è stato interrogato dalle autorità francesi. Secondo le prime informazioni riportate da La Gazzetta dello Sport, è accusato di corruzione. “Ahmad è stato interrogato in relazione a delle accuse che riguardano il suo mandato di presidente della Caf”, si legge in una nota della Fifa. Ex ministro del governo ...

Minorenni stuprate in nome di Dio : arrestato guru della chiesa “La luz del Mundo” : Naasón Joaquín García, il capo della chiesa messicana “La Luz del Mundo”, è considerato da quasi due milioni di fedeli un apostolo di Gesù. Martedì la polizia lo ha arrestato a Los Angeles con l’accusa di abusi sessuali su almeno quattro Minorenni, possessione di pornografia infantile e altri reati. Per i seguaci del guru, l’accusa è "falsa e infondata” e hanno organizzato veglie di preghiera in tutto il Messico implorando l’intervento divino ...

Trieste - strangola la moglie e fugge col figlio - arrestato albanese : Federico Garau Da tempo l'uomo si rendeva protagonista di violenze nei confronti della moglie, che dopo l'ultimo episodio ha denunciato tutto ai carabinieri: l'albanese si trova in attesa di giudizio dietro le sbarre del carcere del Coroneo Da tempo responsabile di episodi di maltrattamento in famiglia, ed in particolar modo di violenze nei confronti della moglie, un 36enne di nazionalità albanese è stato tratto in arresto a Trieste ...

E' stato arrestato il nigeriano che ha massacro di pugni il portantino a Roma : E' stato fermato alla stazione Termini di Roma, mentre aggrediva una passante, il nigeriano di 48 anni ricercato da giorni per aver picchiato, lo scorso primo giugno, con pugni in pieno volto un portantino all'interno del pronto soccorso del policlinico Umberto I. Dopo quell'aggressione l'uomo si era reso irreperibile, ma è stato fermato dalla polizia ferroviaria che lo ha portato per dei controlli all'ospedale Santo Spirito dove ...

Venezia : violenza sessuale in discoteca - arrestato quattordicenne : L'adolescente, che ha già precedenti, è stato fermato e portato nel carcere minorile di Treviso. La vittima è una ragazza di 20 anni. Dopo l'episodio, a maggio, il locale di Marghera era stato chiuso dal questore per 30 giorni

Venezia : arrestato presunto colpevole violenza sessuale - è un quindicenne : Venezia, 6 giu. (AdnKronos) - Dopo la denuncia di violenza sessuale sporta da una giovane lo scorso 19 maggio ed avvenuta in una nota discoteca di Marghera, sono iniziate le indagini della Squadra Mobile coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Non è stato diffi