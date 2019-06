Confcommercio avverte | no aumento Iva o rischio crescita zero

Confcommercio avverte il Governo : "Se aumenta l'Iva crolla tutto" : É come posizionare un castello di carte in mezzo a uno tsunami. Effetto polverizzazione. Se si identificano le carte con un’economia già fragile e lo tsunami con l’aumento dell’Iva quello che viene polverizzato è il sistema Paese. Assemblea annuale di Confcommercio, auditorium di via della Conciliazione a Roma. Il presidente Carlo Sangalli stana il Governo sul tema chiave della manovra e dei conti pubblici ...