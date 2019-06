Cesena, travolto da un’auto mentre cammina con la fidanzata: Andrea muore a 26 anni

Stava camminando mano nella mano con la fidanzata quando è stato improvvisamene travolto da un'auto. E per Andrea Fiorellini non c'è stato nulla da fare: ragioniere di 27 anni, è morto sul colpo in seguito all'incidente verificatosi ieri, mercoledì 5 giugno, a Mercato Saraceno, in provincia di Cesena, lungo la provinciale 29. Ancora sotto choc tutta la comunità locale, compresa quella della vicina Piavola, paese di residenza della giovane vittima, che era nato a Bologna. Alla guida della vettura che l'ha investito c'era un 83enne. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, pare ci sia stato un sorpasso all'origine della collisione tra la macchina e il pedone, che stava passeggiando sul ciglio della carreggiata ma dal versante opposto rispetto a quella dell'investitore. Illesa per miracolo la ragazza.