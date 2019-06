Benji e Fede Video | ' Dove e quando' lascia il segno | Seat Music Awards

Benji & Fede : dopo aver visto il video di “Dove e quando” la tua voglia di vacanza sarà al massimo : Quando si parte? The post Benji & Fede: dopo aver visto il video di “Dove e quando” la tua voglia di vacanza sarà al massimo appeared first on News Mtv Italia.

Benji e Fede sono tornati : nuovo look e nuova hit per l'estate - : Novella Toloni Il duo pop torna sulla scena musicale a pochi mesi dall'addio. Il cambiamento di look spiazza i fan e la nuova canzone si annuncia già tormentone dell'estate Benji e Fede sono tornati più carichi che mai. Solo pochi mesi fa i due salutavano i fan per prendersi una pausa dalla scena musicale, ma la lontananza è durata poco tempo. Dopo la parentesi dedicata ai viaggi di Federico con la sua Paola Di Benedetto e ...

Benji & Fede hanno pubblicato il nuovo singolo estivo “Dove e quando” : Che l'estate abbia inizio! The post Benji & Fede hanno pubblicato il nuovo singolo estivo “Dove e quando” appeared first on News Mtv Italia.

Benji & Fede : novità in arrivo il 31 maggio? : Qualcosa bolle in pentola The post Benji & Fede: novità in arrivo il 31 maggio? appeared first on News Mtv Italia.

Benji e Fede annunciano un nuovo singolo in uscita a maggio : Benji e Fede annunciano il nuovo singolo. Il titolo del brano non è ancora stato svelato ma è certo che arrivi in radio venerdì 31 maggio. Sarà una giornata particolarmente ricca di nuovi pezzi estivi con il rilascio dell'atteso ritorno di Tiziano Ferro con Buona (Cattiva) Sorte, al quale si aggiungono i singoli di Federica Abbate feat. Lorenzo Fragola, Mika e il duo modenese composto da Benjamin Mascolo e Federico Rossi, pronti al nuovo ...

Benjamin di Benji e Fede beccato in compagnia di Bella Thorne : possibile flirt in corso : Un colpo di scena internazionale in queste ore vede come protagonista Benjamin, protagonista del duo musicale Benji e Fede, il quale è stato paparazzato in compagnia di Bella Thorne ed è subito esploso il gossip. Lei da pochissimi giorni ha ufficializzato la fine della sua relazione con il rapper Mod Sun, ed ecco che è stata subito immortalata tra le braccia del giovane cantante italiano. Bella Thorne stregata da Benjamin di Benji e Fede Nel ...

Benji e Fede - Benjamin e Bella Thorne stanno insieme? Spunta un bacio : Benji e Fede: la nuova fidanzata di Benjamin Mascolo è Bella Thorne? La foto del bacio Benjamin Mascolo di Benji e Fede e Bella Thorne stanno insieme? Il gossip sta facendo il giro del mondo da qualche ora, da quando i due sono stati beccati mentre si scambiavano un appassionante bacio a Palm Spring. Sia […]

