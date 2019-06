Vieni da me | battuta shock della Balivo | gelo in studio e imbarazzo in Rai

Vieni da me - la battuta hot di Caterina Balivo a Giorgio Mastrota : gelo in studio : FQ Magazine Maria De Filippi è pronta a lanciare un nuovo programma: ecco chi ha scelto come conduttrici “Quindi ti tira ancora? Bravo“, questa la battuta inelegante pronunciata da Caterina Balivo nel corso dell’intervista con Giorgio Mastrota. A Vieni da me il volto delle televendite si sottopone alle domande al buio: “Venti anni ...

Vieni da me - la battuta hot di Caterina Balivo a Giorgio Matrota : gelo in studio : FQ Magazine Maria De Filippi è pronta a lanciare un nuovo programma: ecco chi ha scelto come conduttrici “Quindi ti tira ancora? Bravo“, questa la battuta inelegante pronunciata da Caterina Balivo nel corso dell’intervista con Giorgio Mastrota. A Vieni da me il volto delle televendite si sottopone alle domande al buio: “Venti anni ...

Caterina Balivo parla di Detto Fatto e fa una battuta a Vieni da me : Vieni da me: Caterina Balivo ricorda la conduzione di Detto Fatto e fa una battuta Momento ‘nostalgico’ per Caterina Balivo all’inizio della puntata di Vieni da me di oggi, mercoledì 15 maggio 2019. Aprendo il primo cassetto di quella che ormai da mesi è la cassettiera più famosa d’Italia, per l’intervista di Fabio Canino, giudice di Ballando con le stelle, Caterina Balivo a Vieni da me ha infatti parlato di Detto ...

Caterina Balivo : battuta su Barbara d’Urso in diretta a Vieni da me? : Vieni da me, ospite fa una battuta… su Barbara d’Urso? Caterina Balivo: “Non è roba mia!” Momento molto divertente all’inizio della puntata di Vieni da me di oggi, venerdì 3 maggio 2019. La padrona di casa Caterina Balivo, come ogni giorno, ha infatti presentato i suoi ospiti: tra questi, il cantante Memo Remigi, che le ha regalato un fiore. Dunque la conduttrice ha ringraziato l’artista per il regalo fattole ...