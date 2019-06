Video | testo e traduzione di Rescue Me degli OneRepublic | riflessioni pop sulla

optimaitalia

(Di mercoledì 5 giugno 2019)Meè il quinto singolo estratto dall'album "1r5" di cui il frontman Ryan Tedder ha annunciato l'uscita nel 2020. Il brano sarà in rotazione radiofonica dal 7 giugno e suggella il ritorno della band di Colorado Springs tre anni dopo "Oh My My" (2016). Ryan fraseggia su un arpeggio che si apre sul ritornello, grazie alle sillabe ridotte e all'apportoarchi. Dalla seconda strofa il beat carica il taglio del brano offrendo dinamiche più sostenute, rese possibili anche dalle consonanti delche danno più groove alla canzone. Il risultato è un singolo pop che non invita al ballo, bensì alla riflessione. Lo stesso Ryan Tedder, infatti, ha descritto il senso del: In ogni amicizia c'è un dare e avere, ma a volte devi chiederti se l'amore che offri sia l'amore che otterrai. Nelufficiale diMevediamo un giovane ...

