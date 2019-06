Piccolo | situazione Tpl a Roma sempre più critica | viabilità al collasso

romadailynews

(Di mercoledì 5 giugno 2019)– “Ladel traffico della Capitale peggiora e troppo spesso la viabilita’ e’ al. Nel suo programma elettorale la sindaca Raggi aveva promesso una vera e propria rivoluzione nel trasporto pubblico della Capitale: la realizzazione di un piano pluriennale delle infrastrutture, la riforma del Tpl e l’implementazione della mobilita’ sostenibile. Oggie’ la prima citta’ d’Italia, e trentunesima al mondo, nella classifica dei luoghi congestionati dal traffico”. Cosi’ in un comunicato la consigliera del Pd capitolino Ilaria. “Tutti i giorni ini rimangono imbottigliati per ore, in auto, nelle strade della Capitale -spiega-. Ma non solo, rispetto al 2018 c’e’ stato un incremento del traffico pari al 2%, si stima quindi che in un anno, un cittadinono spreca ben ...

markoevolution : @Cate98584598 @tantovale_tm >> governato fino ad oggi cosa hanno fatto?schifo vedendo in che situazione siamo! Io c… - nicjbdrew : @pavtronus Sisi l'ho capito, quello che sto dicendo è che se lui si sente a disagio dovresti dargli il suo tempo. I… - MaricieloCuore : @GiulyADP saputo gestire la situazione, essendo anche più grande. Per me è anche perché ha 22 anni e lui per primo… -