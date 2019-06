Martina Nasoni fa pace con Daniele e confessa | “Per me è…”

lanostratv

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Grande Fratello:pensa ancora aDal Moro A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello 16,Dal Moro si sono finalmente chiariti dopo le incomprensioni delle ultime settimane. Il 30enne di Verona e la ragazza di Terni si erano infatti avvicinati molto nelle prime settimane di reality, tanto da scambiarsi un bacio. Da quel momento però le cose tra i due non sono andate come previsto e invece di disegnare una pagina rosa all’interno del GF, si sono allontanati. In queste ore tra i due protagonisti del reality condotto da Barbara d’Urso c’è stato il disgelo. Un incontro casuale in cucina ha permesso adi ricucire conDal Moro. la ragazza ha ammesso di continuare a pensarlo. I due concorrenti del Grande Fratello si sono confrontati a lungo in giardino.Dal Moro le ha spiegato perchè non ha voluto ...

umbriajournal_ : Grande Fratello, Martina Nasoni, la 21enne di Terni, è in finale - SmorfiaDigitale : Grande Fratello 16, Daniele Dal Moro a Martina Nasoni: Ecco perch ho troncato co... - ELenigmista : Grande Fratello 2019, la concorrente umbra Martina Nasoni è in finale -