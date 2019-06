Google Stadia vs Project xCloud

Capcom annuncerà alcune novità domani probabilmente legate a Google Stadia : Sul blog Capcom-Unity, Capcom ha rivelato i suoi piani per l'E3 2019. Tuttavia, ha anche indicato qualcosa di interessante in arrivo prima dell'inizio della kermesse di Los Angeles. Capcom, infatti, svelerà novità domani, 6 giugno 2019, giorno che, come saprete, coincide con l'evento Google Stadia Connect.Come segnala Siliconera, Capcom non specifica che i suoi aggiornamenti avranno nulla a che fare con l'evento di Stadia. Tuttavia, Google ha ...

Project xCloud più potente di Google Stadia? Microsoft parlerà del suo servizio streaming all'E3 2019 : L'E3 2019 di Microsoft è a pochi giorni di distanza, ma sembra che alcuni aspetti dello show siano già trapelati. Secondo un report di Brad Sams su Thurrott, la compagnia mostrerà finalmente il gameplay di Halo Infinite e parlerà del suo servizio streaming di giochi Project xCloud.Sebbene non abbiamo sentito nulla di concreto sul fatto che Project xCloud sia presentato durante l'E3 2019 o come apparentemente sia più potente di Google Stadia, ...

Momento della verità per Google Stadia : prezzo - giochi e data di uscita svelati il 6 giugno : Finalmente ci siamo, Google Stadia è pronta a scendere seriamente in gioco nelle dinamiche altamente competitive del settore videoludico. Dopo aver alzato il sipario sulla sua piattaforma per il gaming in streaming, il colosso di Mountain View ha infatti annunciato che nelle prossime ore terrà una conferenza interamente dedicata al suo ambizioso progetto fondato sulla tecnologia cloud. La data da cerchiare a più tinte di rosso sui nostri ...

Google Stadia : tra pochi giorni verranno svelati data di lancio - prezzi e videogiochi : Google rivelerà la data di lancio e i prezzi di Stadia, il suo servizio di streaming per i giochi, questa settimana nella sua prima presentazione Stadia Connect, riporta VG247.com.Il livestream si svolgerà questo giovedì 6 giugno alle ore 18 sul canale YouTube ufficiale di Stadia. Il teaser, che potete vedere qui sotto, afferma che la compagnia parlerà anche di giochi.Sappiamo già che Stadia supporterà Assassin's Creed Odyssey e il prossimo Doom ...

Google Stadia : "l'attesa è quasi finita" - nuovo evento dedicato ai giochi tra pochi giorni? : Tra pochi giorni potrebbero arrivare nuove informazioni su Google Stadia, il servizio di cloud gaming che promette di stravolgere gli attuali equilibri del mercato videoludico.La scorsa settimana Google aveva promesso novità su data di lancio, prezzo e line-up dei giochi del servizio nel corso del periodo estivo. Promessa a cui sono seguiti nei giorni successivi diversi tweet del profilo ufficiale di Stadia atti a stuzzicare la curiosità dei ...

Google Stadia non resta a guardare - investimenti importanti in vista del futuro : Il mondo videoludico è ormai pronto ad abbracciare un vero e proprio cataclisma (positivo) di nome Google Stadia. La nuova piattaforma del colosso statunitense ha lanciato il proprio guanto di sfida ai big del settore già da una manciata di mesi, e ovviamente tanta è la curiosità di vedere cosa sarà in grado di portare sulla scena e quali saranno le effettive potenzialità dell'intero progetto. Un progetto che chiaramente non ha lasciato ...

Google Stadia : quest'estate verranno annunciati prezzo - giochi e data di lancio : Google con Stadia ha fatto parlare molto di sé ma non conosciamo ancora parecchie informazioni come prezzo, data di lancio e giochi che saranno effettivamente disponibili attraverso il servizio.Come possiamo vedere sul profilo Twitter di Stadia, Google ha indicato che avremo notizie sull'atteso servizio nel periodo estivo. Purtroppo non è stato detto nient'altro se non che avremo notizie su giochi, prezzi e dettagli sul lancio in vista ...

Family Link 1.38 si prepara ad abbracciare Google Stadia : L'ultimo aggiornamento dell'app Family Link di Google, che consente ai genitori di gestire gli account Google dei propri figli, fornisce i primi indizi su come funzionerà il controllo parentale di Google Stadia e altre potenziali anticipazioni. In questo aggiornamento di Family Link 1.38 sono presenti alcune stringhe che si riferiscono a Stadia (e al suo nome in codice "Yeti") che suggeriscono che i genitori riceveranno delle notifiche ...

GTA 6 abbraccia anche Google Stadia - uscita non solo su PS4 - Xbox One e PC? : Quando si parla di GTA 6 è praticamente impossibile che in giro per il mondo non si drizzino milioni e milioni di antenne. Cosa più che giusta e normale, considerando il fatto che il franchise creato da Rockatsr Games sia stato in grado, nel corso del tempo, di crescere ed evolversi nel migliore dei modi per la sua community, tanto da divenire un vero e proprio punto di riferimento per l'intera industria videoludica orientata sul genere del free ...

Improbabile unione per Sony e Microsoft - insieme contro Google Stadia? : È una rivalità che affonda le sue radici in profondità quella che prosegue ormai da numerosi anni tra Sony e Microsoft, due dei pilastri su cui si fonda attualmente l'intera industria videoludica e che presumibilmente fungeranno da colonne portanti ancora per molto, moltissimo tempo. Tutto cominciò nei primi anni del 2000, quando Sony portava sulla scena PS2 e Microsoft faceva invece il suo esordio con la prima Xbox. Ovviamente di acqua sotto i ...

Next-gen tra PS5 - Xbox Scarlett e Google Stadia : il produttore di GTA 6 guarda al futuro : PS5, Xbox Scarlett e Google Stadia. Sono questi i nomi che per il momento dipingono la prossima generazione videoludica. Visioni diverse sul futuro del gaming da aziende diverse - e necessariamente rivali -, che proveranno a dare una propria interpretazione alle esigenze dei gamer e degli sviluppatori con le loro prossime console. Alcuni affidandosi allo streaming - è il caso di Google, che con Stadia punta ad eliminare il tradizionale supporto ...

I tecnici di Google Stadia spiegano perché la latenza non sarà un problema sulla nuova console : Google ha concluso il primo giorno del suo evento annuale per gli sviluppatori, Google I / O, in cui sono state date alcune informazioni circa Google Stadia.Durante la conferenza di appena un'ora dell'evento di tre giorni, alcuni membri dello staff di Google sono saliti sul palco per delineare il modo in cui la compagnia sta riducendo la latenza a livelli impercettibili e la creazione di uno streaming da utilizzare all'interno dei PC di gioco ...