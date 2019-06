fattoquotidiano : Conte: “Economia non arranca, siamo fuori da recessione. Visco? Impegno a crescita rispettando la finanza pubblica” - SergioCosta_min : RT @baffone5stelle: #WorldEnvironmentDay is 5 June. Together, we can #BeatAirPollution Il Governo #Conte, in appena un anno, grazie all'imp… - TelevideoRai101 : Conte: m'impegno a evitare procedura Ue -

"Farò ogni sforzo per scongiurare unache ovviamente non fa bene al Paese". Così il premier,da Hanoi, sull'eventualed'infrazione da parte dell'Unione europea. "Ci sono delle regole europee", ma non possono essere considerate "dogmi", aggiunge."Il governo del cambiamento deve impegnarsi per cambiarle". Il monitoraggio dei conti "evidenzia maggiori entrate tributarie e contributive rispetto alle stime.Questo ci consente di avere dei margini".Soddisfatto dell' intesa nel governo su Sblocca cantieri.(Di mercoledì 5 giugno 2019)