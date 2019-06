C’è un piano per assegnare i domini dei siti con la blockchain

C’è un piano per evitare un caso Cambridge Analytica alle europee : The national flags of the member countries of the European Union wave in the wind in front of the European parliament in Strasbourg. (Photo by Philippe Lesage/Sygma via Getty Images) L’utilizzo scorretto di enormi quantità di dati raccolti tramite il social media Facebook da parte della società di consulenza Cambridge Analytica e il loro probabile utilizzo per condizionare le elezioni presidenziali statunitensi e il referendum sulla Brexit ha ...