Ancora una sorpresa dall’Aspromonte | scoperta una nuova specie di insetto

Il Marco Polo di Gianluca Barbera mi conquista Ancora una volta : Torno a leggere Gianluca Barbera (Reggio Emilia, classe 1965) con una rinnovata ammirazione. Di questo scrittore ho letto un paio di romanzi, Magellano (Castelvecchi, 2018) e La truffa come una delle belle arti (Aliberti, 2016). L’uno romanzo d’avventura, l’altro storico, fantasmagorico, delirante, capace di farci ridere sulle vili faccende del mondo. Con tutta la portata del pensiero di un intellettuale di razza, puro, appassionato di Cioran e ...

Cambiamenti climatici : gli studenti incontrano la pubblica amministrazione per una Milano Ancora più green : Raccontare i Cambiamenti climatici, i fattori di rischio per l’ambiente, parlare di soluzioni che possano aiutare a limitare gli agenti inquinanti nell’atmosfera. Queste sono le tematiche principali affrontate nel progetto “OBIETTIVO CLIMA: iCHANGE”,sviluppato daENGIE Italia, player dell’energia e dei servizi guidata dall’obiettivo di essere leader nella transizione a zero emissioni di CO2, insieme all’Università degli Studi di Milano-Bicocca. ...

OM incontra Fred De Palma e Ana Mena per Una volta Ancora - il nuovo featuring dopo il successo di D’estate non vale : Fred De Palma e Ana Mena tornano a collaborare dopo il successo della scorsa estate sulle note di D'estate non vale. Il “king del reggaeton” e la pop star latina Ana Mena pubblicano Una volta ancora. Se è vero che la formula che vince non si cambia, Fred De Palma e Ana Mena hanno deciso di seguire alla lettera questa regola e di rilasciare un nuovo pezzo, disponibile in radio e in digital download. Lo presenteranno live per la prima volta in ...

Ancora uno straniero arrestato per lo stupro di una ragazzina : Un italo tunisino è stato arrestato a Imperia per avere stuprato una ragazzina, all'epoca dei fatti Ancora quattordicenne, nel marzo del 2012. Era stato condannato in via definitiva a 4 anni di reclusione. Doveva essere una serata di baldoria, a base di alcol e allegria, per festeggiare il ritorno a Imperia di una vecchia amica, che da qualche anno si era trasferita con la famiglia fuori regione, per motivi di lavoro dei genitori. E, invece, ...

E’ Ancora incubo dispersi sull’Himalaya : da giorni nessuna notizia di sette alpinisti e una guida : sette alpinisti e una guida risultano dispersi da una settimana sul Nanda Devi, la seconda montagna più alta dell’India: lo hanno reso noto fonti della magistratura locale. Come riporta il sito della Cnn, si tratta di quattro cittadini britannici, due statunitensi e un australiano, oltre alla guida indiana; il gruppo non dà più notizie dal 25 maggio e ieri sono quindi scattati i soccorsi. Un primo gruppo di soccorritori ha raggiunto il ...

Campiello - Ancora una cinquina sofferta - : Stefania Vitulli Stefania Vitulli Ieri a Palazzo Bo (Padova) ha trionfato, al primo turno della votazione della Giuria dei Letterati del Premio Campiello edizione 57, soltanto un titolo: Il gioco di Santa Oca di Laura Pariani (La nave di Teseo). sofferta come ogni anno la sentenza dei «colti», presieduti da Carlo Nordio. La giuria ha votato, tra gli oltre 290 libri ammessi al concorso, per Paolo Colagrande, La vita dispari (Einaudi) e Giulio ...

Sul velo islamico l'islam sfida Ancora una volta la laicità francese : Parigi. Due settimane fa, sono uscite le prime notizie sulle “Rosa Parks musulmane”, un gruppo di donne appartenenti al collettivo Alliance Citoyenne che voleva imporre il burkini (il costume islamico che lascia scoperto soltanto l’ovale del viso) nelle piscine di Grenoble, in barba al regolamento i

LIVE MotoGP - GP Italia 2019 in DIRETTA : Valentino Rossi e Dovizioso in cerca di una reazione - Marquez vuol Ancora dominare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.11: I piloti fanno il loro ingresso in pista: Dovizioso entra con una coppia di medie, Valentino Rossi con due hard e Marquez con una hard sull’anteriore e una soft sul posteriore 14.10: SEMAFORO VERDE!!! 14.09: Condizioni perfette sul tracciato per girare e Valentino Rossi super acclamato 14.08: I piloti si stanno preparando ad entrare in pista per questo secondo turno 14.05: ...

Cittadella-Verona - che derby. In Serie A si parlerà Ancora veneto : una partita per la storia : Comunque vada, sarà una veneta. Sarà una tra Hellas e Cittadella a sostituire virtualmente il Chievo retrocesso, mantenendo la locomotiva d' Italia in Serie A. Via stasera alla finale playoff di B: andata allo stadio Tombolato (ore 21, diretta Dazn), ritorno domenica al Bentegodi di Verona col fisch

Allenatore Juventus - altro che Sarri - c’è Ancora una speranza : Allenatore Juventus – Novità importantissime quelle apparse oggi sul quotidiano Il Giornale in edicola stamani. Nei giorni scorsi si è tanto parlato dell’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, ma nelle ultime ore una pista di primissimo ordine sembra potersi riaprire. Allenatore Juventus, situazione in continua evoluzione La società bianconera è alla ricerca del […] More

Ancora una guida di Dauntless : come guadagnare Platino gratis e a pagamento : Sulle pagine di OptiMagazine arriva una nuova guida di Dauntless! Inevitabile, considerando che ci troviamo di fronte ad un nuovo fenomeno videoludico da vivere in multiplayer, capace di attirare le masse dopo il successo di Fortnite - si parla di oltre 6 milioni di utenti a nove giorni da lancio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Proprio Epic Games, autrice del celebre Battle Royale, produce questo actionRPG gratuito che molto deve a Monster ...

Di Maio contro Di Maio - una foglia di fico per un Movimento Ancora vivo : Oggi si vota la fiducia a Di Maio, firmato Di Maio. E’ forse in questo titolo apparso sul Blog delle Stelle che si esaurisce ogni possibile speranza di redenzione per il “capo politico” di un Movimento nato plurale e che si ritrova oggi non solo singolarissimo, ma addirittura autoreferenziale in terza persona. “Hanno detto di tutto contro di me”, prosegue Luigi, dimenticando sempre di più che lui là, al governo, è solo un ...

Perché Justin e Hailey Bieber non hanno Ancora fissato una data per il matrimonio in grande : Ma le nozze bis sono ancora sul tavolo The post Perché Justin e Hailey Bieber non hanno ancora fissato una data per il matrimonio in grande appeared first on News Mtv Italia.

Sfortunato il Samsung Galaxy Fold - uscita Ancora rimandata : Se siete impazienti di stringere tra le mani il Samsung Galaxy Fold potreste dovervi mettere l'anima in pace, ed attendere un po' più del previsto. Era stato detto che il dispositivo sarebbe stato commercializzato nel mese di giugno, avendo nel frattempo il produttore asiatico risolto i problemi al display che ne avevano impedito il lancio ad aprile. Come riportato da 'SamMobile', l'ultimo rapporto proveniente dalla Corea del Sud suggerisce ...