Warhammer | Chaosbane è ora disponibile | pubblicato anche un trailer di lancio

Warhammer : Chaosbane è disponibile e si presenta con un nuovo story trailer : Warhammer: Chaosbane si presenta con un nuovo interessante story trailer grazie al quale possiamo avere un assaggio dell'oscura storia che si cela dietro questo gioco che unisce l'universo di Warhammer a un gameplay "alla Diablo".Riportiamo di seguito il filmato assieme al comunicato ufficiale Bigben per tutti i dettagli:Leggi altro...

Warhammer : Chaosbane si mostra in un story trailer : Warhammer: Chaosbane ha ben 25 anni di storia da cui attingere per i suoi contenuti, e in questo caso l'atteso titolo porterà in auge la guerra tra Asavar Kul e Magnus il Pio, riporta Dualshockers.Si tratta di uno scontro tra il regno degli uomini e quello del Caos, il che dovrebbe essere la cornice perfetta per un grande gioco, cosa ne pensate?Warhammer: Chaosbane porterà con sé una vasta selezione di creature e mostri, avremo anche accesso ad ...

Il nuovo trailer di Warhammer : Chaosbane è dedicato al bestiario : Warhammer: Chaosbane è l'imminente RPG di Bigben e Eko Software. In un recente video, ci viene offerta l'occasione di dare uno sguardo a come sono stati creati i mostri presenti nel gioco, riporta Dualshockers.L'universo di Warhammer è enorme e pieno di innumerevoli mostri da uccidere. Per la prossima uscita di Warhammer: Chaosbane, i team di Eko Software e Bigben Interactive hanno scavato negli archivi e tirato fuori 70 mostri diversi che ...