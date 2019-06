Pamela Prati | Eliana Michelazzo contro Pamela Perricciolo | «Oltre che parli sei pure una

Pamela Prati - Eliana Michelazzo : "Ero obbligata a dire cavolate - ora ho solo paura" : Eliana Michelazzo torna a parlare della bufera medatica che ha investito lei e le sue ormai ex amiche Pamela Prati e Pamela Perricciolo. Se la prima non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni dopo l'ospitata a Chi l'ha visto - dove, a conti fatti, non ha parlato - e la seconda sarà ospite della puntata di mercoledì 5 giugno di Live - Non è la d'Urso, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scelto Instagram per raccontare nuovamente la sua ...

Pamela Prati - Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo - si mette male. Così Floriana Pellino può rovinarle : Si chiama Flora Pellino la donna che può rovinare definitivamente Pamela Prati e le sue due ex agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, le tre protagoniste coinvolte nello scandalo Mark Caltagirone. Come riporta Giuseppe Candela per Dagospia, la bella influencer si sarebbe recata alla Polizia

Pamela Prati - Giletti mostra Mark Caltagirone : «Eccolo qui di spalle. Mercoledì sarà dalla D'Urso» : Mark Caltagirone, la svolta da Massimo Giletti e forse nella prossima puntata di Barbara D?Urso: colpo di scena infatti nella puntata di ieri di Non è l?Arena, quando il conduttore...

Pamela Prati - parla l'avvocato Carlo Taormina : "Dopo l'acido ho capito che mi stava prendendo in giro" : l'avvocato Carlo Taormina chiarisce il suo ruolo nel cosiddetto "Prati-gate": "L'evento che mi fece dubitare fu la presunta aggressione con l'acido nei confronti di Pamela Perricciolo". Taormina, ingaggiato dalla showgirl Pamela Prati per "tutelare la sua immagine", parla a Mattino Cinque: "Mi sono

Non è l'arena - scoop di Massimo Giletti sul caso Pamela Prati : "Ecco Mark Caltagirone in carne e ossa" : Proprio quando sembrava che il Pamela Prati-gate fosse arrivato alle sue battute finali la saga si riapre. Domenica sera, in un'insolita sinergia tra Canale5 e La7, Massimo Giletti a Non è l'arena ha annunciato di avere in studio un uomo, proprio lui: Mark Caltagirone. Come di consueto dell'imprendi

Carlo Taormina e Pamela Prati - è ancora scontro su Mark Caltagirone : È destinato a portare con sé strascichi anche nel corso dell’estate il ‘Prati gate‘. Dopo la rinuncia al mandato da parte del suo ex avvocato Carlo Taormina, il legale ha rilasciato un’intervista a Iceberg Lombardia, su TeleLombardia. Come riporta Ilfattoqutodiano.it, Taormina ha spiegato diversi dettagli sulla vicenda che tiene banco ormai da mesi, e riferito al triangolo formato dalla showgirl e dalle sue ex agenti ...

Pamela Prati - Eliana Michelazzo si sfoga su Instagram : «Ho paura» : Eliana Michelazzo si lascia andare all'ennesimo sfogo sui social dopo la vicenda sul finto matrimonio di Pamela Prati. L'ex manager della showgirl ha rivelato come sono andate le cose in...

Prati-gate - Dagospia svela il presunto piano : ‘Pamela avrebbe dovuto esser abbandonata all’altare’ : La vicenda legata al giallo delle nozze tra Pamela Prati e Mark Caltagirone sembra essere arrivata al capitolo finale. Nelle scorse ore Dagospia ha svelato quello che doveva essere il piano originale del trio. Stando alle ultime news riportate sul sito di Roberto D'Agostino, Pamela Prati doveva essere abbandonata sull’altare. In questo modo il personaggio dell’imprenditore romano, sarebbe passato in secondo piano. Dagospia avrebbe ricostruito ...

“Doveva finire così”. Pamela Prati - l’ultimo retroscena è da brividi : Il caso Mark Caltagirone si avvia verso la conclusione. Pamela Prati ne esce con le ossa rotte. Così come le sue manager Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo che continuano ad accusarsi a vicenda. Aveva fatto scalpore, nei giorni scorsi, la presenza di Pamela Prati a ‘Chi l’ha visto?’, la trasmissione di Federica Sciarelli. Pamela Prati era rimasta in silenzio. La conduttrice aveva sottolineato che la presenza in puntata della Prati, a inizio ...

Pamela Prati - Dagospia sgancia la bomba : il piano dietro al finto matrimonio con Mark Caltagirone : Il caso Prati-gate che ha monopolizzato i media nelle ultime settimane si avvia alla chiusura e mentre le tre protagoniste (Pamela Prati- Eliana Michelazzo- Pamela Perricciolo) sono impegnate ad accusarsi a vicenda il sito Dagospia tira fuori un nuovo colpo di scena: il piano così come era stato ord

Pamela Prati : dietro al 'bluff' - il sospetto dei debiti di gioco : I debiti contratti al gioco del bingo e delle slot machine e un disperato bisogno di denaro, sarebbero la causa scatenante della 'grande truffa del gossip', come l'ha definita Roberto D'Agostino, fondatore di Dagospia. Per il sito, il matrimonio fantasma con l'inesistente Mark Caltagirone sarebbe stato lucidamente tramato da Pamela Prati con la complicità delle sue ex agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, per saldare cospicui ...

Pamela Prati in studio a Chi l'ha visto - Federica Sciarelli sotto choc : "Frasi terribili - odio impressionante" : "Un punto deve essere chiaro: l'invito in trasmissione di Pamela Prati è stato una provocazione". Federica Sciarelli, intervistata dal Fatto quotidiano, appare ancora un po' scossa per le critiche che l'hanno travolta dopo l'enigmatica presenza in studio a Chi l'ha visto? della showgirl al centro de

Pamela Prati ha guadagnato fino a 10mila euro per ospitata grazie alle finte nozze : La storia del matrimonio tra la showgirl Pamela Prati e il fantomatico imprenditore Mark Caltagirone non sembra accennarsi alla conclusione. Dopo l'annuncio del matrimonio nel salotto di Mara Venier e le ospitate dalla Toffanin a Verissimo e dalla D'Urso a Live, Pamela Prati e la sua agente Eliana Michelazzo (vera ideatrice della storia), si sono portate a casa un cachet abbastanza oneroso con cifre fino a 10 mila euro a puntata. Dall'ospitata a ...