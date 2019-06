Paesi dove si vive più a lungo

gqitalia

(Di martedì 4 giugno 2019) San Marino e Hong Kong con 85 anni di aspettativa di vita, Giappone con 84: questo il podio deisipiù a. A ruota Macao e Svizzera, poi un plotone ditra gli 82 e 83 anni fra i quali Italia (nona) e Spagna (sesta), che però hanno un reddito medio procapite più basso delle altre top-10. È quanto emerge dai dati della World Bank sull'aspettativa di vita che è in trend di crescita ovunque nel mondo, salvo flessioni rintracciabili in coincidenza con alcune contingenze (in particolare conflitti armati e disarticolazioni dei sistemi di welfare) che interrompono, ma solo momentaneamente, la tendenza generale che è in salita ormai dal 1870. Perché in certisipiù aDiversi i fattori correlati alla longevità, e dunque all'aspettativa di vita al momento della nascita in un determinato Paese, fra i quali il primo e più notevole è riferibile alla ...

Mov5Stelle : In alcuni paesi dell’Unione Europea come Spagna, Francia e Germania esiste un sistema di gestione diretta della fas… - UNHCRItalia : Ascoltiamo le persone sbarcate ieri a #Lampedusa?? “Vengo da un Paese in guerra, dove i miei genitori sono stati uc… - Lucazama : #CuneoFiscale,un dato in diminuzione in quasi tutti i Paesi #Ocse tranne in Italia, dove è al 47,9%. Su… -