Ma guarda quanti bei talenti d' importazione

(Di martedì 4 giugno 2019) Sentiamo sempre parlare di "cervelli in fuga". Una serie tv invece racconta le storie dell'imprenditrice Kayo Fujiwara, dell'archeologo Gabriel Zuchtriegel, del linguista John Trumpel. E di altri stranieri che hanno scelto di trasferirsi qui. E di mettere le loro intelligenze al servizio della patria di adozione

