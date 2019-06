L’Hellas è promossa in B e la Curva Sud inneggia a Rudolf Hess

ilnapolista

(Di martedì 4 giugno 2019) L’Hellas Verona torna in serie A e gli ultrà dellasud festeggianondo alla svastica e a, vice di Adolf Hitler. A raccontarlo è Repubblica. E’ accaduto tutto domenica scorsa. L’Hellas vince 3-0 contro il Cittadella e la squadra vienein Serie A. I tifosi si riversano nel centro di Verona e, come mostra il video pubblicato sull’edizione online del quotidiano, camminano cantando: “Siamo una squadra fantastica… fatta a forma di svastica… che bello è… allena!” E’ il motto della tifoseria, una delle più nere d’Italia. Lo stesso che era stato scandito dagli ultrà nel luglio 2017, quando ci fu la festa dellasud dello stadio Bentegodi. Allora, il video, pubblicato sulla pagina Facebook No boreal, riprendeva Luca Castellini, neofascista capo ultrà e coordinatore di Forza Nuova ...

