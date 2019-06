Tar respinge ricorso Venezia | i play out di B si giocano

calcioefinanza

(Di lunedì 3 giugno 2019) Il Tar del Lazio ha respinto ildel, che chiedeva la sospensione cautelare deiout di serie B. Lo spareggio per non retrocedere, tra i veneti e la Salernitana, si giocherà dunque come deciso dalla Lega di serie B, mercoledì 5 e domenica 9 giugno. Come riferisce l’agenzia Ansa, con un decreto … L'articolo Tar: iout di B si

Gazzetta_it : #SerieB, il #Tar respinge il ricorso del #Venezia: al via i play out. Ecco le motivazioni - PicenoTime : Serie B, Tar Lazio respinge ricorso Venezia. Playout con la Salernitana si giocano regolarmente… - CalcioFinanza : Il Tar respinge ricorso del Venezia: i play out di Serie B si giocheranno mercoledì 5 e domenica 9 giugno… -