Roland Garros 2019 | programma | orari e tv di lunedì 3 giugno Ordine di gioco | guida a

Fognini-Zverev - Ottavi Roland Garros 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : E’ il grande giorno di Fabio Fognini: oggi negli Ottavi di finale del singolare maschile del Roland Garros 2019 il 32enne ligure di Arma di Taggia si gioca contro Alexander Zverev la possibilità di entrare per la prima volta tra i primi dieci tennisti del mondo. in caso di vittoria di Fabio questo ingresso tra i top ten è praticamente certo: in un altro ottavo di finale di giornata si incontreranno tra di loro i due diretti rivali di Fognini in ...

Roland Garros 2019 : dopo la vittoria nell’epica sfida con Tsitsipas la rinascita di Wawrinka passa anche dal quarto di finale con Federer : Era il big match dell’ottava giornata del Roland Garros 2019, ma talvolta i grandi incontri deludono le attese. Non è stato il caso della sfida tra Stan Wawrinka e Stefanos Tsitsipas, vinta dallo svizzero per 8-6 al quinto set e che diventa già in automatico la partita più bella del 2019, almeno per il momento, e una delle più belle di tutta la storia del torneo su terra battuta più prestigioso del mondo. Le 5 ore e 9 minuti del match lo pongono ...

Roland Garros 2019 : Nadal e Federer in carrozza ai quarti - Wawrinka vince il match show contro Tsitsipas : Verrebbe da dire: giornata per la palati fini. Definizione che può starci se si parla di questo inizio di seconda settimana del tabellone maschile del Roland Garros 2019. Tanti i giocatori di spicco presenti e si può affermare che le attese non sono state deluse. Nel secondo match del “Philippe Chatrier” Roger Federer era atteso al confronto con l’argentino Leo Mayer (n.68 del mondo). Appare chiaro che il campione elvetico sia ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 2 giugno. Sarà derby svizzero Wawrinka-Federer nei quarti - Nadal avanza - Nishikori-Paire interrotta : Buongiorno, e benvenuti anche per quest’oggi alla DIRETTA LIVE del Roland Garros, con l’ottava giornata. Cominciano gli ottavi di finale sotto la Tour Eiffel: è la giornata della parte bassa di tabellone. Roger Federer, reduce dalla vittoria #400 in carriera negli Slam, continua il suo percorso contro giocatori alla portata. Infatti, nel quarto turno sfiderà Leonardo Mayer, autore di un ottimo torneo sin qui, in cui ha battuto anche lo ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 2 giugno. Sarà derby svizzero Wawrinka-Federer nei quarti - Nadal avanza - Nishikori-Paire al terzo set :

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 2 giugno. Sarà derby svizzero Wawrinka-Federer nei quarti - Nadal avanza - in campo Nishikori-Paire :

Roland Garros – Sloane Stephens non lascia scampo alla Muguruza - l’americana accede ai quarti di finale : Tutto facile per la tennista americana, che supera in scioltezza la propria avversaria spagnola con il punteggio di 6-4, 6-3 Niente da fare per Garbine Muguruza al cospetto di Sloane Stephens, la tennista americana non lascia scampo alla propria avversaria, superandola negli ottavi del Roland Garros con il punteggio di 6-4, 6-3. Una partita dominata dalla statunitense, riuscita a prendere in mano le redini della partita fin dalle battute ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 2 giugno. Sarà derby svizzero Wawrinka-Federer nei quarti - Tsitsipas eliminato - Nadal e Stephens avanzano :

Roland Garros – Wawrinka vince la maratona con Tsitsipas - lo svizzero vola ai quarti dopo 5 estenuanti set : Il tennista svizzero si impone al quinto set contro Tsitsipas, staccando il pass per i quarti di finale dove troverà il connazionale Federer Stan Wawrinka stacca il pass per i quarti di finale del Roland Garros, vincendo un match durissimo contro Stefanos Tsitsipas. Il tennista svizzero si impone al quinto set dopo una maratona di oltre cinque ore, chiudendo la contesa con il punteggio di 7-6 (6), 5-7, 6-4, 3-6, 8-6. Una prestazione ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 2 giugno. Tsitsipas e Wawrinka al quinto set! In campo Stephens e Muguruza. Nadal - Federer - Martic - Konta e Vondrousova ai quarti :

Roland Garros – Rafa Nadal non lascia scampo a Londero : lo spagnolo accede ai quarti di finale : Rafa Nadal accede ai quarti di finale del Roland Garros: il maiorchino supera l’argentino Juan Londero in 3 set Tutto facile per Rafa Nadal nel Roland Garros 2019. Continua il percorso agevole del maiorchino all’interno del main draw del French Open che fin qui gli ha regalato avversari soft come Hanfmann, Maden, Goffin (l’unico degno di nota, ma non di certo un top player) e Londero. Quest’ultimo è stato sconfitto da Nadal nel match che ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 2 giugno. Tsitsipas e Wawrinka al quinto set! Nadal - Federer - Martic - Konta e Vondrousova ai quarti :

Roland Garros 2019 : Rafael Nadal domina contro l’argentino Londero ed accede ai quarti di finale : Roger Federer chiama e Rafael Nadal risponde. Proprio come lo storico rivale, lo spagnolo ha dominato il suo ottavo di finale, sconfiggendo in tre set l’argentino Juan Ignacio Londero, numero 78 del ranking ATP, con il punteggio di 6-2 6-3 6- dopo due ore e sedici minuti di gioco. Ottima prestazione del numero due del mondo, che arriva ai quarti di finale senza praticamente mai soffrire e concedendo un solo set (nel terzo turno contro ...

Lucie Safarova ai saluti al Roland Garros : gli organizzatori dello Slam omaggiano la ceca con un trofeo speciale : Lucie Safarova dice addio al tennis giocato: la ceca si ritira dopo l’eliminazione nel doppio al Roland Garros Al Roland Garros non solo spettacolo grazie al tennis giocato in campo a regalare belle emozioni sono anche dei momenti speciali, come i saluti di Lucie Safarova. La tennista ceca, che nel 2019 è scesa in campo solo in doppio, ha deciso di dire addio al tennis giocato proprio nello Slam francese, dove ha trionfato due volte ...