Nei Mac c’era un bug dal 1999 E ora Apple lo ha corretto

Samsung punta a conquistare lo stomaco dei consumatori con menu segreti Nei ristoranti : Apple ha saputo conquistare un posto speciale nei cuori delle persone che utilizzano i suoi dispositivi, ma ora Samsung sta sperimentando una nuova iniziativa che potrebbe conquistare un posto nello stomaco dei consumatori. Samsung sta lanciando l'iniziativa Secret menu, dove i clienti possono ordinare prodotti alimentari speciali non elencati in determinati ristoranti del Regno Unito disponibili e visibili solo agli utenti di dispositivi ...

Europee in Francia - Nei sondaggi Le Pen batte Macron : sovranisti al 23 - 5 En Marche al 22 - 5. Lei : “Exploit storico” : Lei promette un “exploit storico”, un successo che non aveva visto alle presidenziali, quando lui l’aveva sconfitta al secondo turno. Ma Marine Le Pen è convinta che il vento sia cambiato. La leader del Rassemblement National – ex Front National – lancia un appello ai francesi affinché infliggano una “pesante sconfitta elettorale” a Emmanuel Macron. Perché la battaglia tra i due, in un duello al ...

Macerata - gioca a Fortnite e si finge un poliziotto per adescare un 15enne : 31enne Nei guai : Un uomo di 31 anni di Potenza Picena, in provincia di Macerata, è stato denunciato dalla madre di un ragazzo di 15 anni che lui aveva adescato in una sessione di gioco di Fortnite, fingendosi un poliziotto. Al ragazzo avrebbe anche regalato ricariche telefoniche e un paio di scarpe sportive, ma è stato fermato.Continua a leggere

I super prezzi dei farmaci Usa spingono gli immigrati europei a curarsi Nei paesi d’origine : Quarantaquattro stati Usa hanno fatto causa a venti Big Pharma accusandole di aver fatto cartello per tenere alti i prezzi di molti farmaci. Nel mirino un modello di gestione della sanità che crea grossi problemi ai cittadini meno abbienti. Che, se sono immigrati europei, tornano spesso nei paesi d’origine per curarsi da malattie importanti...

Cannabis - esperta : “In futuro sarà Nei farmaci per dolore - sonno e umore” : La Cannabis si fa strada, soprattutto Oltreoceano, nel mondo della farmaceutica. Se la marijuana medica è oggi legale in 33 Stati americani e la Food and Drug Administration (Fda) ha approvato la prima medicina derivata dalla Cannabis, Epidiolex*, tre sono i settori principali nei quali le aziende produttrici stanno lavorando per aggiungere nuove opzioni terapeutiche: “Il dolore, il sonno e l’umore sono tre aree in cui le persone ...

Farmaci - Aifa : “Stop all’uso del domperidone Nei bimbi sotto i 12 anni” : Stop all’uso del domperidone nei bambini sotto i 12 anni: e’ questa l’indicazione che arriva dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) su questo farmaco usato contro il vomito e nausea acuti. Una decisione dettata dal fatto che il suo uso, in ambito pediatrico, non e’ piu’ efficace di un placebo. Il domperidone aveva gia’ subito delle restrizioni nel suo uso da parte dell’Agenzia europea del farmaco ...

Adr : le 'macchine del volo' di Leonardo in mostra Nei terminal di Fiumicino (3) : (AdnKronos) - L’itinerario espositivo prosegue al terminal 3 con L’Uomo Uccello, il bassorilievo che ritrae una creatura metà uomo - metà volatile e rappresenta il simbolo dell’utopia di Leonardo di trasformare l’uomo in perfetto imitatore degli uccelli. Sempre alle partenze del terminal 3, sono sta

Adr : le 'macchine del volo' di Leonardo in mostra Nei terminal di Fiumicino : Roma, 2 mag. (AdnKronos) - L’Uomo Volante con un’apertura alare di oltre 11 metri di lunghezza, il Vascello Volante che dall’acqua sembra librarsi in aria, la macchina del volo a Ventola, progenitore del moderno aliante. Sono solo alcune delle macchine del volo ideate e progettate da Leonardo da Vin

Lemme-choc sui figli. Il farmacista del GF Nei guai : Alberico Lemme è stato richiamato ufficialmente dal Grande Fratello per la frase choc sui suoi figli: 'Se morissero non mi importerebbe' e ha chiesto scusa ai coinquilini. Il farmacista non è un ...

Macerata - abusi sulle amiche della figlia di 8 e 11 anni : Nei guai catechista 60enne : È stato condannato a 11 anni e mezzo di reclusione un 60enne della provincia di Macerata, ex catechista, che avrebbe abusato di 3 bambine, tutte di età inferiore ai 10 anni, con la scusa di farle giocare con sua figlia. La sentenza, tuttavia, non è definitiva. Il legale difensore: "Il mio cliente era altrove. Faremo appello". I genitori della presunte vittime: "La giustizia esiste".Continua a leggere