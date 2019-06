Lo sfogo di Chiara Ferragni | «Quando pensi di non essere una buona mamma»

vanityfair

(Di lunedì 3 giugno 2019)e Fedez in Polinesiae Fedez in Polinesiae Fedez in Polinesiae Fedez in Polinesiae Fedez in Polinesiae Fedez in Polinesiae Fedez in Polinesiae imprenditrice., 32 anni, in un lungo post racconta stati d’animo e sensazioni dell’una giovane donna in carriera e contemporaneamentedi Leone, un anno, e moglie di Fedez. Marito e figlio, racconta, sono rimasti a Los Angeles mentre lei è salita su un volo diretto a Roma. L’aspetta un evento lavorativo che la rende orgogliosa e soddisfatta per i risultati raggiunti, ma allo stesso tempo le dispiace allontanarsi dalla famiglia. Tra senso di colpa e voglia di sdoppiarsi. Purtroppo non è possibile. «Sono in volo e una sensazione d’incompletezza mi sta tormentando», scrive in un lungo post ...

