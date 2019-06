Il documentario sul Trono di Spade il 3 giugno | programmazione di The Last Watch su Sky

Cosa c’è da sapere su The Last Watch - il documentario sull’ultima stagione di Game of Thrones : Non è facile dire addio a un fenomeno globale come Game of Thrones, anche al netto di alcuni rimpianti. Per fortuna, Hbo ha scelto di aiutare i fan nella dura fase del distacco con The Last Watch, un lungo documentario sul making of dell’ottava stagione, che andrà in onda per l’Italia su Sky Atlantic il 3 giugno alle 21:15 e in streaming su Now.tv. http://www.youtube.com/Watch?v=3Vs5wYHyANs A girarlo è stata la regista Jeanie ...

Curiosità dal documentario sul Trono di Spade - in onda in Italia a giugno : il destino di Daenerys nei volti sotto shock del cast : Un addio emozionante quello del cast nel documentario sul Trono di Spade. La HBO ha trasmesso uno speciale dietro le quinte che raccoglie i momenti salienti sul set dell'ultima stagione, dagli attori che leggono il copione degli episodi alla produzione che realizza alcune delle scene più importanti. Il documentario sul Trono di Spade dal titolo Game of Thrones: The Last Watch altro non fa che confermare la grandezza dello show targato HBO. ...

Festival del Cinema - A Cannes un documentario sulla Formula E : Al Festival del Cinema di Cannes ci sarà spazio anche per unanteprima legata al mondo dei motori. Si tratta di And we go green, un documentario sulla Formula E che porterà gli spettatori dietro le quinte del primo campionato al mondo con monoposto totalmente elettriche. Diretto dal regista premio Oscar Fisher Stevens e da Malcolm Venville, il documentario dal taglio prettamente Cinematografico racconta una serie di storie e mostra delle ...

documentario BBC sulla salute mentale : la morte di Diana un “dolore senza eguali” per il principe William : Il principe William ha descritto la morte della madre, la principessa Diana, come un “dolore senza eguali“: il Duca di Cambridge lo ha dichiarato in un Documentario della BBC che affronta il tema della salute mentale, argomento su cui il principe, il fratello Harry e la moglie Kate, sono stati molto attivi negli ultimi anni. Il primogenito di Carlo e Diana ed erede al trono britannico ha anche sottolineato che l’atteggiamento ...

Kit Harington in lacrime mentre legge l'ultimo copione : il trailer del documentario sul Trono di Spade : L’ultimo episodio di sempre del Trono di Spade andrà in onda domenica. Ma i fan più accaniti non hanno motivo di disperarsi: domenica 26 maggio potranno godersi un lungo documentario di due ore con i “dietro le quinte” più significativi della serie.Il trailer di “Game of Thrones: The Last Watch” contiene alcuni dei momenti più significativi della produzione del Trono di Spade, compreso ...

Michael Schumacher - in arrivo il documentario sulla sua vita : svelerà immagini inedite e interviste alla famiglia : La famiglia di Michael Schumacher, leggenda della Formula 1, parlerà per la prima volta dopo il suo tragico incidente sugli sci in un nuovo documentario che sarà svelato al Festival di Cannes. Nel 2013, il 7 volte campione del mondo stava sciando sulle Alpi francesi quando ha urtato violentemente la testa contro una roccia, accusando un trauma cranico che lo ha lasciato paralizzato e incapace di parlare. Da quel tragico incidente, non sono ...

A Cannes arriva il trailer di Schumacher - il documentario sul pilota di Formula 1 : Non solo Maradona. Nei prossimi giorni, a Cannes, sarà presentato anche il trailer di “Schumacher”, il film dedicato al sette volte (cinque con la Ferrari) podio mondiale della Formula 1 Michael, a distanza di cinque anni e mezzo dall’incidente sugli sci che gli ha provocato lesioni cerebrali. Del documentario parla oggi il Corriere della Sera. Innanzitutto è autorizzato dalla moglie del campione, Corinna, che compare tra gli ...

Formula 1 – A dicembre il primo documentario sulla vita di Michael Schumacher : In uscita a dicembre il primo documentario sulla vita di Michael Schumacher: contiene filmati dell’archivio di famiglia e interviste a mogli e figli Uscirà a dicembre il documentario dal titolo ‘Schumacher’ sulla vita del 7 volte campione del mondo della Formula 1, vittima oltre cinque anni fa di un gravissimo incidente sugli sci e da allora sottoposto a intense cure. I familiari del campione tedesco, che hanno sempre ...

SCHUMACHER : il documentario ufficiale sul Campione : SCHUMACHER is the official documentary authorised by SCHUMACHER’s family about the record world champion, rain god and most successful F1 driver of all time. A film that seeks explanations and provides answers without glossing over things. The name Michael SCHUMACHER electrifies people all over the world. But who is Michael SCHUMACHER really? The documentary SCHUMACHER […] L'articolo SCHUMACHER: il documentario ufficiale sul ...

Ponte Morandi : su National Geographic il documentario sul crollo

In arrivo un documentario ufficiale sulla storia dei Led Zeppelin : Come celebrare i 50 anni dalla fondazione di una delle più grandi rock band di tutti i tempi? È in arrivo infatti il primo documentario ufficiale sulla storia dei Led Zeppelin, che celebrerà così questo anniversario importantissimo. Il lavoro sarà diretto da Bernard MacMahon ed è ancora in fase di lavorazione. L'annuncio del documentario Nell'annunciare il progetto, il bassista della band John Paul Jones ha detto: "Era il momento giusto per noi ...

documentario e talk aperti : sabato maratona sull'Europa all'Anteo : Un happening sull'Europa oggi al cinema Anteo, dalle 12 alle 19, con molti ospiti del mondo della cultura, del digitale, delle community, delle università e delle istituzioni per disegnare un futuro europeo possibile e promettente per i giovani del nostro continente, in vista delle ...

«Giallo Pantani» - tutti i misteri sul Pirata in un documentario : Febbraio 2004, Marco Pantani viene trovato morto nel Residence Le Rose di Rimini. È il drammatico epilogo di una lunga tragedia, cominciata il 5 giugno 1999 a Madonna di Campiglio, quando era stato ...