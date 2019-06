Figli di nessuno Amianto è il nuovo singolo di Fabrizio Moro feat Anastasio

optimaitalia

(Di lunedì 3 giugno 2019)di) è ildi. La novità arriva direttamente dal cantautore romano che ha rivelato quale sia il prossimo brano da portare in radio, rivisto per una collaborazione molto particolare. La nuova resa didiconta infatti sulla partecipazione diarrivo in Sony dopo la vittoria dell'ultima edizione di X Factor sotto la guida di Mara Maionchi. In occasione del lancio delracconta come sia nata l'idea della loro collaborazione. Quando ho incontratonegli studi di registrazione della Sony Music Italy, se ne stava tutto zitto in un angolo, distaccato dal mondo e col disagio espresso negli occhi. Gli ho fatto ascoltare 'di' perché sapevo che si sarebbe riconosciuto in quelle parole. Allora ha iniziato a parlare anzi, ha fatto di più... Sulle mie ...

