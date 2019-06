Dash Cam | cos' è e a cosa serve

Auto – Dash Cam : cos’è e come si usa l’occhio elettronico? : Utile aiuto in caso di incidente e svago multimediale anche se si sollevano dei dubbi sul rispetto della privacy come tutti ben sanno, viaggiare su strade e Autostrade ci si espone a possibili incidenti, da quelli meno preoccupanti, fino a quelli più gravi dove si denunciano feriti e decessi. Per questo motivo ogni sistema che aumenti la sicurezza attiva e passiva degli occupanti e degli altri utenti della strada è sempre ben accolto. Ad ...