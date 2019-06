Conte:"Non vivacchio o rimetto mandato"

petergomezblog : Papa Francesco: “La politica non fa il bene della gente quando semina odio”. E promuove Conte: “È un uomo intellige… - Capezzone : Giuditta (foto) non riesce a contenere l’agitazione e l’eccitazione per il discorso di #Conte delle 18.15. L’ansia… - AndreaMarcucci : Lo #spread sale vorticosamente, siamo ad un passo dalla procedura di infrazione dell'Europa. Conte, Di Maio e Salvi… -

Bisogna essere "sobri nelle parole e operosi nelle azioni. Se continuiamo nelle provocazioni per mezzo di veline quotidiane, nelle freddure a mezzo social, non possiamo lavorare", avverte il premierin conferenza stampa. La durata del governo "non dipende solo da me". E a Salvini e Di Maio: serve "una chiara scelta", dicano se "hanno intenzione di osservare ancora il contratto di governo o riconsiderare questa decisione". "Chiedo una risposta chiara e veloce". "Non mi presterò a vivacchiare", o "rimetterò il".(Di lunedì 3 giugno 2019)