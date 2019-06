Conte | M5S e Lega dicano subito se vogliono proseguire o mi dimetto DIRETTA

Conte - ultimatum a Lega e M5S : <br> "Ditemi se volete continuare o mi dimetto" : Il Premier Giuseppe Conte, nell'attesa conferenza stampa di oggi, lunedì 3 giugno 2019, ha fatto una sorta di ultimatum alle due forze di maggioranza, Lega e MoVimento 5 Stelle, e ai rispettivi leader, non nominati, ma che ovviamente sono Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Ha chiesto di dire con chiarezza se vogliono continuare a lavorare alla realizzazione del contratto di governo, smettendola di comportarsi come hanno fatto finora, altrimenti ...

Governo M5s-Lega - Conte : “Ho alcune cose importanti da dire agli italiani”. Centinaio : “O fa il miracolo o si va al voto” : Ha convocato una conferenza stampa perché ha “alcune cose importanti da dire a tutti voi“. E quel “tutti voi” sono gli italiani. Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, decide di rivolgersi al popolo per uscire dall’impasse di Governo. E quelle cose importanti da dire sono rivolte ai cittadini, certo. Ma anche e soprattutto alla Lega e il Movimento 5 stelle. A borse chiuse – conferenza stampa convocata ...

Governo M5s-Lega - Conte : “Ho alcune cose importanti da dire agli italiani”. Centinaio : “O fa il miracolo o alternativa è il voto” : Ha convocato una conferenza stampa perché ha “alcune cose importanti da dire a tutti voi“. E quel “tutti voi” sono gli italiani. Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, decide di rivolgersi al popolo per uscire dall’impasse di Governo. E quelle cose importanti da dire sono rivolte ai cittadini, certo. Ma anche e soprattutto alla Lega e il Movimento 5 stelle. Alle due forze di Governo il premier detterà le ...

DIETRO LE QUINTE/ Conte si slega da M5s e "sposa" Mattarella e Juncker : Conte non ne può più di Salvini e nemmeno di Di Maio. Ha nuovi amici ormai: da Mattarella a Juncker. Ecco il piano