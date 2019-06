Tour de France 2019 | il percorso e le 21 tappe ai raggi X Le stellette di difficoltà e

Giro del Delfinato 2019 - svelati i partecipanti : ci sono Froome e Quintana - ritorna Gianni Moscon. Si prepara il Tour de France : Deve ancora concludersi il Giro d’Italia 2019 ma si inizia già a pensare al Tour de France che scatterà sabato 6 luglio. La Grande Boucle sarà preceduta come da tradizione al Giro del Delfinato, kermesse che servirà ai big per scaldare la gamba in vista della lotta per la maglia gialla: dal 9 al 16 giugno vedremo all’opera diverse stelle del ciclismo internazionale, pronte a mettersi in mostra per affinare la forma in vista della ...

Ciclismo - Nairo Quintana : “Al Tour de France il leader sarò io. Mi piacerebbe avere Carapaz - spero vinca il Giro d’Italia” : Nel corso di una conferenza stampa del Team Movistar, Nairo Quintana ha chiarito tutti i dubbi sulle possibili gerarchie che si potranno venire a creare nel quasi imminente Tour de France, ribadendo la propria centralità per quel che riguarda la Grande Boucle. Queste le parole del ciclista colombiano: “Sin dall’inizio della stagione Unzue ha detto che il leader al Tour sarò io e sto lavorando per questo. Mi sto preparando molto bene per ...

Ciclismo - Alejandro Valverde pronto al ritorno in gara : Route d’Occitanie prima del Tour de France. Il calendario del Campione del Mondo : Alejandro Valverde doveva essere uno dei grandi protagonisti al Giro d’Italia 2019 ma il Campione del Mondo si è chiamato fuori dai giochi alla vigilia della Corsa Rosa a causa di un problema al coccige. Lo spagnolo, reduce da una campagna del Nord al di sotto delle sue aspettative, si è preso del tempo per recuperare la migliore forma fisica e ha scelto il calendario della seconda parte di stagione. L’alfiere della Movistar tornerà ...

Ciclismo - Alberto Bettiol pronto per il rientro in gara : Giro del Delfinato dopo il trionfo al Fiandre - sarà al Tour de France! : Alberto Bettiol è balzato agli onori della cronaca durante la Primavera Santa del Ciclismo, il toscano ha vinto il Giro delle Fiandre ed è entrato di diritto tra i grandi della storia visto che si è imposto in quella Classica Monumento dopo addirittura 12 anni di digiuno per l’Italia. Il 25enne è entrato in una nuova dimensione e guarda con ottimismo al prossimo futuro, purtroppo non è presente al Giro d’Italia ma l’alfiere ...

Golf - PGA Tour 2019 : Kevin Na resiste al comando e conquista il Charles Schwab Challenge - Francesco Molinari 53° : Sul percorso del Colonial Country Club di Fort Worth, in Texas (Stati Uniti) si è concluso il Charles Schwab Challenge 2019, appuntamento del PGA Tour che presentava in gara diversi Golfisti di primo piano del panorama internazionale reduci dal PGA Championship della scorsa settimana. Il successo è andato allo statunitense Kevin Na, capace di mantenere saldamente la testa della classifica conquistata nella terza giornata con un quarto giro ...

Golf - PGA Tour 2019 : Jonax Blixt guida la leaderboard del Charles Schwab Challenge. Attardato Francesco Molinari : Il PGA Tour continua inesorabile la sua marcia verso gli appuntamenti estivi con il Charles Schwab Challenge (montepremi 7,3 milioni di dollari). I Golfisti del circuito professionistico più ricco si sfidano a colpi di birdie sul percorso par 70 del Colonial Country Club di Fort Worth (Texas, Stati Uniti). Al termine dei primi due round troviamo al comando Jonas Blixt. Lo svedese guida la leaderboard con lo score di -9 (131 colpi), una lunghezza ...

Golf - PGA Tour 2019 : Tony Finau debutta al comando del Charles Schwab Challenge. Francesco Molinari 51° : Il PGA Tour ricomincia da Fort Worth, in Texas, con la disputa del Charles Schwab Challenge. Dopo il primo giro, al comando di questo torneo c’è Tony Finau: il ventinovenne di Salt Lake City trova un ottimo primo giro, con sette birdie e un bogey, per concludere a -6 la prima giornata, davanti al texano Jordan Spieth e al canadese Roger Sloan, entrambi a -5 su questo par 70. E’ particolarmente nutrito il gruppo in quarta posizione: ...

Giro d’Italia 2019 - Caleb Ewan saluta la corsa : “Finite le tappe per noi velocisti - ho travato ottime sensazioni per il Tour de France” : Come già annunciato dopo la splendida vittoria di ieri, il Giro d’Italia 2019 di Caleb Ewan si conclude ufficialmente questa mattina. Il corridore australiano della Lotto Soudal non prenderà infatti il via nella dodicesima tappa da Cuneo a Pinerolo, che rappresenterà il primo appuntamento con le salite per la 102a edizione della corsa Rosa. Il bilancio è sicuramente positivo: due vittorie a Pesaro ed a Novi Ligure, ma anche diversi ...

Pga Tour - Francesco Molinari protagonista in Texas : Francesco Molinari sarà uno dei protagonisti più attesi del Charles Schwab Challenge (23-26 maggio), torneo del PGA Tour che in Texas, a Fort Worth, vedrà in campo diversi big mondiali. Reduce dal 48° posto nel PGA Championship, secondo major 2019, il campione torinese è pronto a una nuova sfida sul massimo circuito americano. Rose defender - Sul percorso del Colonial Country Club (par 70) Justin Rose difenderà il titolo conquistato nel 2018 ...

Golf - PGA Tour 2019 : Francesco Molinari per la prima volta al Charles Schwab Challenge di Fort Worth in Texas : Il PGA Tour riprende spostandosi nel Texas, a Fort Worth (curiosità: è gemellata con Reggio Emilia), per quello che oggi è noto come il Charles Schwab Challenge, ma che per lungo tempo è stato noto come il Colonial, sotto le sue varie denominazioni. Si tratta di uno dei cinque tornei a inviti del principale Tour americano. Diversi grandi nomi, da Ben Hogan a Jack Nicklaus, da Phil Mickelson e Sergio Garcia, per finire con Justin Rose, si sono ...

Tour de France 2019 – Cento anni dall’introduzione della maglia gialla - prevista una sorprendente novità : In vista della prossima edizione del Tour de France, ci sarà una maglia gialla diversa per ogni tappa Ci sarà un’importante novità in vista del prossimo Tour de France, gli organizzatori hanno annunciato che per l’edizione del 2019 ci sarà una maglia gialla diversa per ogni tappa. VINCENT CURUTCHET Non si tratta di chi la indosserà, bensì proprio della peculiarità che ogni maglia avrà di frazione in frazione. Una scelta dovuta ...

Ciclismo - Tom Dumoulin : “Sono in buone condizioni - punto a vincere il Giro d’Italia e non penso al Tour de France” : “Sono in buone condizioni, la Liegi è stata una delusione per me, anche a causa del meteo. Sono qui per vincere il Giro d’Italia e punto a vincerlo, in questo momento non penso al Tour de France“. Sono queste le parole dell’olandese Tom Dumoulin, tra i grandi favoriti del prossimo Giro, che partirà l’11 maggio da Bologna. Il vincitore del 2017 è tra gli osservati speciali e proverà a sfruttare i 60 chilometri a ...