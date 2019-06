CorSort | Raiola lavora per consegnare Lozano a De Laurentiis

ilnapolista

(Di domenica 2 giugno 2019) Antonio Giordano sul Corriere dello Sport fail punto sul mercato del Napoli. La parola d’ordine è comprare, ma senza fare il passo più lungo della gamba. Deè sceso in campo per, dopo aver ascoltato la narrazione gioiosa che del messicano hanno fatto Ancelotti e Giuntoli, ed ha consegnato a Minole chiavi di un affare che va gestito con accurata attenzione. Per chiudere subito il PSV chiede 50 milioni, ma il Napoli vuole trattare. Dalla sua per adesso ha la volontà del calciatore: «Giocare la Champions League per giocare con e contro i più forti al Mondo». Sullo sfondo si muove, procuratore del calciatore e esperto di mercato che dovrà far coincidere i desideri del Psv con quelli del Napoli. L'articolopera DeilNapolista.

