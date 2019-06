Uomini e Donne | morto ex corteggiatore Le cause del suo decesso

lanostratv

(Di sabato 1 giugno 2019) Fabiano Vitucci diin un incidente stradale L’exdi, Fabiano Vitucci, è. Cosa è successo? Come riportato da più fonti, pare che l’ex protagonista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, ieri in sella della sua moto, abbia superato una macchina, invadendo la corsia opposta. Tuttavia Fabiano Vitucci del Trono Classico disembra non sia poi riuscito a rientrare in tempo nella corsia giusta, venendo travolto così da un camioncino. Uno scontro purtroppo fatale visto che l’exdi UeD pare siasul colpo. Non resta a questo punto che fare alla sua famiglia le più sincere condoglianze per questa drammatica perdita., Fabiano Vitucci è: il dolore dei fan Fabiano Vitucci èin un incidente stradale ieri pomeriggio a Montevarchi in ...

