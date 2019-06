Mattarella: dialogo fa superare attriti

claudiastomeo : Spread area 300. Mattarella chiede dialogo responsabile. Salvini non è disponibile al consiglio dei ministri perché… - Yaris167 : #Mattarella: ''Dialogo tra #welfare pubblico e occupazionale per arginare l'emarginazione sociale'':… - RoccisanoF : RT @Secondowelfare: Tale dialogo 'va nella direzione di preservare la dimensione relazionale degli interventi assistenziali, che non posson… -

"Soltanto la via della collaborazione e delpermette dii contrasti e di promuovere il mutuo interesse nella comunità internazionale". Così il presidente, in occaione del concerto per il corpo diplomatico che apre le celebrazioni della Festa della Repubblica. L'Italia, ha proseguito, ha seguito nel percorso di integrazione europeo "le indicazioni della Costituzione"."Libertà e democrazia non sono compatibili con chi alimenta conflitti e opposizioni dissennate",dice,e invita al rispetto reciproco(Di sabato 1 giugno 2019)