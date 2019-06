Icardi-Dybala | si infiamma l’asse tra Inter e Juventus | pro e contro dello scambio

La rassegna stampa di sabato 1 giugno – Le prime pagine di calcio : “Icardi-Dybala - che tango!” [FOTO] : 1/5 Gazzetta dello Sport ...

Calciomercato Juventus - Icardi-Dybala : lo scambio sarebbe tornato di moda : Il Calciomercato della Juventus riparte dallo scambio Icardi-Dybala. La Gazzetta dello Sport di oggi mette in prima pagina la trattativa che inizia a scaldarsi dopo qualche settimana di stallo. L’interesse dei due club per i giocatori non è un mistero. Paratici stima moltissimo Icardi, lo avrebbe portato i bianconero già l’anno scorso ma le condizioni non erano quelle giuste e così non se ne fece nulla. Oggi tutto è cambiato e il bomber ...

Calciomercato Inter - dall’interesse per Dzeko al possibile scambio Icardi-Dybala : la situazione : Ufficializzato l’ingaggio di Conte, i dirigenti nerazzurri hanno iniziato ad occuparsi di mercato fiondandosi sui propri obiettivi Sistemata la questione allenatore, con l’arrivo di Antonio Conte al posto di Luciano Spalletti, l’Inter adesso può occuparsi finalmente di mercato. I profili seguiti da Marotta e Ausilio sono certamente di primo piano, con Edin Dzeko che svetta in cima alla lista nerazzurra. LaPresse/AS ...

Copa America 2019 : i convocati dell’Argentina. Non c’è Mauro Icardi - spazio a Dybala e Messi : Tutto pronto per uno degli appuntamenti più attesi per l’estate del grande calcio: in Brasile dal 14 giugno al 7 luglio c’è in programma la Copa America 2019. Una delle Nazionali favorite, con un impatto offensivo sulla carta davvero prorompente è ovviamente l’Argentina: in campo ci sarà la stella Lionel Messi, accompagnata dai vari Dybala, Aguero e Di Maria. Un’assenza importante in chiave Bel Paese: non ci sarà, dopo le ...

Icardi Dybala – Ipotesi scambio sempre più plausibile : Tengono banco le vicende legate all’attaccante dell’Inter Mauro Icardi. Prende corpo l’Ipotesi di un suo approdo alla Juventus attraverso uno scambio Icardi-Dybala. scambio Icardi-Dybala – Secondo l’agente FIFA Giocondo Martorelli è plausibile uno scambio con l’Inter tra Icardi e Dybala. All’orizzonte plusvalenze per i club coinvolti e la possibilità di riscatto dopo una stagione non entusiasmante ...

Calciomercato - Pasqualin è un fiume in piena : “Icardi-Atletico - Mourinho-Psg - Dybala e Conte…” : Claudio Pasqualin è un grande esperto di Calciomercato ed assicura che la prossima estate sarà tra le più calde degli ultimi anni “Conte? In questo momento la Roma è favorita tra tutte le altre pretendenti, che sono le top italiane come l’Inter, ed europee, con il Psg deciso ad arrivare all’obiettivo. Pallotta sembra propenso a fare lo sforzo economico che l’operazione richiede. La Roma la vedo davvero in grande ...

Mercato Juve - le probabili trattative in attacco : tentazione Icardi e tormentone Dybala : Il Mercato della Juve entrerà nel vivo nelle prossime settimane, e tante sono le trattative che potrebbero svilupparsi per rinnovare l'attacco a disposizione di Massimiliano Allegri. Non si placano ad esempio i rumors che accostano i campioni d'Italia a Mauro Icardi e Federico Chiesa, così come continuano a circolare le voci su un possibile addio di Dybala. Sulla lista dei cedibili c'è Douglas Costa, mentre risultano in bilico le posizioni di ...

Inter - Juve - Real : tutti pazzi per gli attaccanti! Da Icardi e Dybala a Lukaku : i 10 più costosi al mondo! : Il mercato è alle porte, sognare non costa niente. Prendere un centravanti, invece, costa. E parecchio pure. L' Inter e l'intreccio Icardi , che si intreccia con il futuro di Spalletti , che si ...

Icardi-Dybala - derby dei flop la sfida - mancata - nella sfida : E Dybala ha dimostrato miseria caratteriale: narciso sperduto nelle sabbie mobili del mondo ronaldesco. Dove compariva CR7, scompariva lui. Icardi, nella sua perfida guerra di amor proprio più che di ...

«Io e Icardi insieme mai - Dybala ti aiuta a segnare» : Nel corso di una intervista a La Gazzetta dello Sport Lautaro Martinez, alla vigilia di Inter-Juve, ha raccontato un po' degli ultimi mesi

Lautaro : 'Segno alla Juve - sogno scudetto e Champions con l'Inter. Vorrei giocare con Dybala - Icardi...' : Lautaro Martinez si racconta tra passato, presente e futuro. L'attaccante argentino dell'Inter ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Arriviamo bene alla sfida con la Juve, dobbiamo giocare come nel derby. A Cristiano Ronaldo ruberei il colpo di testa. Guardando la classifica si direbbe che la differenza è grande e ne siamo ...

Icardi-Dybala - scambio quasi impossibile : Inter e Juventus cambiano strategia : Marotta e Paratici hanno parlato del possibile scambio tra i due, ma secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport questo affare difficilmente si concretizzerà per diversi motivi e uno di questi è ...

Felipe Melo : 'Io interista - mi dicono che parlo male della Juve. Dybala? Icardi diverso e Marotta...' : Non è ancora tra i migliori dieci al mondo secondo me. Credo che l'uomo giusto per l'Inter sia solo uno: Josè Mourinho. Chi dice il contrario non capisce un c***o di calcio. E' il numero uno. Stop. ...

GDS – Tango triste - Icardi e Dybala non ballano più : Mauro Icardi e Paulo Dybala sono quanto di più lontano si possa immaginare dall’essere due giocatori centrali nel progetto tecnico, com’era invece lecito pensare 139 giorni fa.Storia di un grande amore, si potrebbe dire se non fosse parte dell’inno di uno dei due club. Di un grande amore che non c’è più, però, perché Mauro e Paulo in questo sono gemelli: percorsi diversi, con fasce e sostituzioni differenti, ma il punto di caduta ...