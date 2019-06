Atletica | prestazione positiva per Elena Vallortigara ai Campionati Assoluti | l’azzurra

sportfair

(Di sabato 1 giugno 2019) La carabiniera vicentina di Schio si riaffaccia su misure dignitose con l’1,90 saltato al terzo tentativo Rialza la testa. Nella seconda prova regionale deidi Societàtorna a 1,90 nel salto in alto a Vicenza, con la maglia dell’Assindustria Sport Padova. A due giorni dall’opaco 1,78 nella fredda serata di Stoccolma in Diamond League, la carabiniera vicentina di Schio si riaffaccia su misure dignitose con l’1,90 saltato al terzo tentativo, prima di tre errori alla successiva quota di 1,92. “Vedo uno spiraglio di luce – le parole della, seconda italiana di sempre con il 2,02 della scorsa stagione – mi è dispiaciuto che in Svezia le condizioni meteo fossero così cattive, perché in realtà mi sentivo bene, e sono contenta di aver avuto quest’occasione a Vicenza per riprovarci subito. L’1,90 è stato un bel ...

