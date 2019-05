Nicholas Hoult e Robert Pattinson agli screen test per il ruolo di Batman!

tenacemente

(Di venerdì 31 maggio 2019): chi diventerà la nuova star del Worlds of DC? I due attori si contendono ildi Batman al cinema nel film The Batman targato DC Comics – Warner Bros. diretto da Matt Reeves. I divi di Hollywood si sfidanoper ottenere la parte di Bruce Wayne! ...per ildiL'articoloper ildiproviene da TenaceMente.

GioelePaglia : The Batman: Nicholas Hoult sarebbe ancora in corsa per la parte, le riprese in autunno a Londra? - comingsoonit : Voi chi preferireste? #TheBatman #Batman -