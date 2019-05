Mara Venier sorride su Instagram dopo la rivincita in Rai

Mara Venier da Fazio : arriva la conferma su Domenica In 2019/20? : Domenica In: Mara Venier ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa dopo l’ultima puntata Come anticipato oggi da TvBlog, ci sarà Mara Venier tra gli ospiti dell’ultima puntata di Che tempo che fa, che andrà in onda Domenica 2 giugno, come sempre a partire dalle 20.35 su Rai1. Nel programma della Domenica sera di Rai1 condotto da Fabio Fazio, Mara Venier rilascerà una lunga intervista, facendo inevitabilmente il bilancio di questa ...

Domenica In - Mara Venier e la battaglia con Barbara D'Urso : cosa non sapete sulle signore della tv : Sono femmine straripanti e curvilinee. Nel senso che la loro conduzione carnale porta sempre ad una tracimazione delle curve d' ascolto. Come le rivali cinematografiche Bette Davis e Joan Crawford, come Thelma & Louise senza il finale tragico, come Loren e Pampanini l' un contra l' altra armate di p

Mara Venier vorrei cancellare l’intervista con Pamela Prati a Domenica in : Mara Venier non avrebbe fatta l’intervista a Pamela Prati all’interno di “Domenica In”. La conduttrice è amareggiata per come si è evoluta la storia del matrimonio mai celebrato dell’amica showgirl con il fantomatico Mark Caltagirone. E alla fine di questa edizione del programma Domenicale di Rai 1, intervistata da Adnkronos, la Venier traccia un bilancio: quella chiacchierata in studio con la Prati è l’unico neo di un’esperienza fantastica. ...

Antonella Clerici - la foto da 15enne e il commento di Mara Venier : Tuffo nel passato per la conduttrice, che su Instagram posta una vecchia foto e si lascia prendere da un pizzico di...

Domenica In - Teresa De Santis e le parole su Mara Venier : futuro in Rai - mistero fitto : “Considero Mara Venier una risorsa primaria e splendida per la rete ammiraglia del Servizio Pubblico”, dichiara Teresa De Santis, direttore di Rai1, "parole che sembrano suonare come una buona premessa per intavolare nelle prossime settimane una trattativa per una riconferma per la prossima stagione

Mara Venier in lacrime per la fine di Domenica In commuove il pubblico : Ultima puntata ieri per "Domenica in" con le lacrime commosse di Mara Venier che ha saputo guidare la trasmissione Domenicale ammiraglia di Rai1 con abilità e simpatia, tutte doti premiate dai dati Auditel e dall'affetto dei telespettatori. La conduttrice tv durante l'ultima puntata di "Domenica In" è scoppiata a piangere commossa, salutando i telespettatori del programma di Rai1 che l’hanno amata e seguita e che ora chiedono a gran voce che sia ...

