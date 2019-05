Le mafie si combattono partendo dal Nord Italia e non dal Sud

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2019) di Biagio Maimone * Se si vuole veramente combatterle, le– definite con varie denominazioni – devono essere affrontatedai territori delin cui esse, grazie alla fiorente condizione economica degli stessi, affondano le proprie radici. Per penetrare negli ambienti rigogliosi del, le varie organizzazioni mafiose si avvalgono di quelli che detengono il potere economico e ancora di più il potere politico, che decide in merito agli appalti pubblici. Nelpullulano affari, raccomandazioni, tangenti, favori e assunzioni privilegiate. La complicità dei politici, facilmente corruttibili dal dio denaro, si esplica mediante la scelta dei vertici delle aziende pubbliche ai quali è demandato il compito, lautamente remunerato, di decidere a chi affidare i vari appalti o altre operazioni economiche analoghe. Oggi leindossano la ...

aura67422491 : Più della preoccupazione per le attività economiche sembra sottinteso il ritornello: - Un poco di sballo non si ne… - cronistiinmovim : Le vigliaccheria dei #Casamonica è senza limiti: minacciare di morte le donne che combattono le mafie e il malaffar… - Lucio63T : NON È CON LA CHIUSURA DEI CANTIERI CHE SI COMBATTONO LE MAFIE. È NEL DNA DEI GRILLINI QUESTO MODO ASSURDO D'AGIRE.… -