Il reboot di Bayside School è in arrivo? Mark-Paul Gosselaar non ha dubbi e vuota il

optimaitalia

(Di venerdì 31 maggio 2019) Per ben 4 anni i ragazzi dici hanno fatto compagnia all'inizio degli anni '90 e adesso, 30 anni dopo, anche per loro potrebbe essere arrivato il momento di tornare e rendere felici i fan storici ma anche le nuove generazioni. Ad alzare il velo sul possibiledie proprio colui che per anni abbiamo amato e seguito a bocca aperta, colui che nella serie ha interpretato il protagonista Zack Morris, e che fino a qualche mese fa era in tv con The Passage.La serie Fox è stata cancellata proprio questo mese e adessopensa al suo futuro in tv e non disdegna l'idea che possa arrivare undialias Saved By the Bell. L'attore 45enne è stato un ospite recente al podcast del premio Hollywood Chatter di Hollywood Reporter ed è lì che ha ricordato la serie NBC che lo ha visto interpretare i panni del popolare studente ...