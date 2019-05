Emanuela Folliero a Storie Italiane | “Raggirata da un profilo falso”

lanostratv

(Di venerdì 31 maggio 2019): “Contattata da una persona che si spacciava per Pierce Brosnan” Ospite di Eleonora Daniele nella puntata didi oggi, venerdì 31 maggio 2019,ha raccontato di essere stata vittima, alcuni anni fa, di una sorta di raggiro, avvenuto tramite internet, per mano di una persona misteriosa che si spacciava addirittura per l’attore americano Pierce Brosnan di 007. Sono stata contattata da questa persona circa dodici anni fa: diceva di essere Pierce Brosnan e mi inviava messaggi parlandomi della moglie morta di tumore. Insospettita, gli ho chiesto di inviarmi una foto con un disegno raffigurante una mela… e dopo qualche giorno, ho ricevuto proprio una foto di Pierce con un foglio con sopra disegnata una mela. Ho pensato fosse davvero lui ha dichiaratoai microfoni di...

