Tav e flat tax | aut aut di Salvini a M5S Scontro sui ministri Trenta e Toninelli

Flat tax - Salvini : «Pronto piano da 30 mld». Conti dell'Italia sul Tavolo della Commissione Ue : L'annunciata lettera dell'Unione europea sul debito italiano, con le conseguenti tensioni sui mercati e sullo spread, alimenta le polemiche a distanza tra Roma e Bruxelles. la Lega è pronta a portare in Consiglio dei ministri e in Parlamento per una «riduzione fiscale, la tassa piatta sui redditi delle imprese e sui redditi delle famiglie fino a 50mila euro»...

Flat tax - Salvini : «Pronto piano da 30 mld». Domani conti dell'Italia sul Tavolo della Commissione Ue : L'annunciata lettera dell'Unione europea sul debito italiano, con le conseguenti tensioni sui mercati e sullo spread, alimenta le polemiche a distanza tra Roma e Bruxelles. la Lega è pronta a portare in Consiglio dei ministri e in Parlamento per una «riduzione fiscale, la tassa piatta sui redditi delle imprese e sui redditi delle famiglie fino a 50mila euro»...

Tav - flat tax - Rixi - decreto sicurezza : Salvini detta legge : flat tax, Tav, decreto sicurezza bis depositato affinché arrivi in Consiglio dei ministri il prima possibile. Matteo Salvini si muove da premier, mentre il vero premier Giuseppe Conte è chiuso in un silenzio assordante. Il leader leghista vittorioso mette sul tavolo dell’esecutivo solo i temi che più lo dividono dall’alleato sconfitto Luigi Di Maio. Una provocazione dopo l’altra, tutto a prova di stress, ...

Tav - flat tax - autonomia : Salvini detta l'agenda : «Un mese per decidere» : «Forse Giggino non ha capito come sono andate le elezioni e che d'ora in poi sarò io decidere cosa si fa e cosa non si fa. Non si è mai visto un leader di partito che perde la...

Tav - flat tax - autonomia : Salvini detta l'agenda : «Un mese per decidere» : «Forse Giggino non ha capito come sono andate le elezioni e che d'ora in poi sarò io decidere cosa si fa e cosa non si fa. Non si è mai visto un leader di partito che perde la...

Tav - flat tax - autonomia : Salvini detta l'agenda : «Forse Giggino non ha capito come sono andate le elezioni e che d'ora in poi sarò io decidere cosa si fa e cosa non si fa. Non si è mai visto un leader di partito che perde la...

Lega dilaga - M5s crolla. E Salvini presenta il conto : ora flat tax e Tav : Alle Europee la Lega stravince al Nord, dove ha percentuali sopra il 40%, ma vince in tutta Italia conquistando percentuali alte sia nelle regioni (ex) rosse che in quelle del Sud. Matteo Salvini viene premiato con oltre 9 milioni di voti (34,3%) e oltre 2,2 milioni di preferenze mentre l'altro alleato di governo, il Movimento Cinque stelle, regge al Sud e nelle Isole con il 29% ma nella media nazionale non va oltre il 17%, oltre quindici punti ...

Matteo Salvini - il primo discorso da premier : "Con l'Europa ci parlo io. Avanti su Tav - flat tax e autonomie" : "Il nuovo Parlamento europeo e la nuova commissione europea saranno amici dell'Italia o lo saranno almeno di più di quanto lo siano stati con i governo ultra europeisti del Pd degli ultimi anni". Questo, spiega Matteo Salvini incontrando i giornalisti dopo il clamoroso risultato delle elezioni europ

Chi si aspetTava una flat tax del cambiamento resterà deluso : Chi si aspettava una riforma del sistema tributario, una semplificazione degli adempimenti fiscali, uno snellimento del rapporto Contribuente – Fisco, una maggiore certezza del diritto, un alleggerimento della pressione fiscale distribuita in maniera equa, sarà sicuramente rimasto deluso dalla legge di bilancio 2019.Nulla di tutto ciò è previsto.Quello che preme sottolineare però, è la mancanza di ...

Def : la nuova bozza arriva sul Tavolo del Governo - prevista flat tax a due aliquote Irpef : Oggi è il giorno del Def, Documento di economia e finanza che, com'è noto, presenta per iscritto tutte le politiche economiche e finanziarie. Il Premier Giuseppe Conte, i due Vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini ed il Ministro dell'Economia Giovanni Tria lo vareranno già nel Cdm in programma nel pomeriggio, ma la stampa, ha già divulgato alcune bozze che prevedono, tra le diverse misure, una flat tax a due aliquote. Il piano delle ...

Il Def sul Tavolo del governo : il nodo della flat tax. Crescita tagliata allo 0 - 2% : MILANO - Il governo si prepara a varare il Documento di economia e finanza , atteso al Consiglio dei ministri nel pomeriggio di oggi, con un 'antipasto' di flat tax e le norme per il rimborso dei risparmiatori delle banche . I numeri dell'Italia: Crescita ...

Def al consiglio dei Ministri : vertice di maggioranza - sul Tavolo il nodo flat tax : ... mentre il ministro Giovanni Tria frena perché il taglio costerebbe ben 12 miliardi e in questa fase di rallentamento dell'economia sarebbe impensabile recuperare le coperture idonee per poterle ...