Spagna | lo scandalo delle partite truccate | in prigione Raul Bravo e Aranda

(Di giovedì 30 maggio 2019)clamoroso che riguarda il calcio spagnolo. Il tribunale di Huesca ha deciso di mandare ine Carlos, entrambi potrebbero lascia re il carcere con una cauzione di 100mila euro. I due ex calciatore hanno deciso di non rispondere alle domande del giudice e sono considerati i coinvolti sulle presunte combine insia della Liga che della Serie B spagnola. Hanno risposto invece alle domande il presidente dell’Huesca, Agustin Lasaosa, presidente del Huesca, il medico Juan Carlos Galindo e i Borja Fernández (Valladolid) e Inigo López (Deportivo), sono stati rimessi in libertà ma restano sotto inchiesta e dovranno presentarsi in tribunale l’1 e il 15 di ogni mese. Per Borja Fernández e Lasaosa ammende di 50mila euro a testa, per Inigo Lopez di 75.000. CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed ...

