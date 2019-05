Portal | Still Alive ed Earth Defense Force 2017 protagonisti dei Games with Gold di giugno

eurogamer

(Di giovedì 30 maggio 2019) Nella giornata di oggi, Microsoft ha annunciato i titoli presenti neidi2019. Ricordiamo che la lista comprende giochi per Xbox One e per Xbox 360\Xbox, grazie alla funzione di retrocompatibilità.Come riporta Comicbook, i giochi saranno rilasciati a scaglioni e saranno disponibili solo per un tempo limitato, passato il quale torneranno al loro costo originale. Ecco cosa vi aspetta il prossimo mese:NHL 19 è l'immancabile titolo dedicato all'hockey su ghiaccio di EA mentre in Rivals of Aether dovrete utilizzare il potere dei quattro elementi per sconfiggere i vostri avversari.è invece il porting per Xbox 360 dello storico titolo di Valve mentre inil giocatore dovrà respingere un'invasione aliena in un frenetico shooter in terza persona.Leggi altro...

Eurogamer_it : #Portal:StillAlive ed #EarthDefenseForce2017 protagonisti dei #GameswithGold di giugno -