Inter | Conte batte subito i pugni | via Icardi!

calcioweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2019) Ha le idee chiare Antonio. L’ultima stagione è stata altalenante in casama i nerazzurri hanno conquistato la qualificazione in Champions League, risultato fondamentale per programmare al meglio il futuro. La prima mossa è stata veramente importante,in panchina rappresenta una garanzia e l’ex Ct della Nazionale ha decisodire isul tavolo. La prima richiesta è chiarissima: via Icardi. L’ex Juventus ha chiesto la cessione di Mauro in tempi brevi, vuole evitare problemi nello spogliatoio,crede tantissimo nella forza del gruppo e presentarsi in ritiro con Icardi sarebbe un rischio troppo grande per gli equilibri della squadra. Per questo motivo il lavoro di Marotta sarà ancora più duro dovrà trovare una squadra all’argentino entro il mese di giugno. In Italia Icardi accetterebbe solo la Juventus ma al momento la ...

FabrizioRomano : Lele Oriali è pronto a tornare all’Inter. Lavori in corso per definire l’intesa: accordo vicino per il suo ritorno… - DiMarzio : #Inter e #Conte, tutto definito. Le ultime sul suo staff: - Gazzetta_it : #Conte già al 'lavoro' con l' #Inter: la foto con i responsabili media -